Magyar Péter találkozott Giorgia Melonival, de ez csak a Tisza-vezérnek nagy hír

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök frezidenciáján fogadta a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltjét csütörtökön Rómában. Magyar Péter Facebook-posztjában kiemelte, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel több fontos kérdésben, köztük a migráció kérdésében is. Giorgia Meloni mindeddig nem számolt be az eseményről a közösségi oldalain.
Magyar Péter közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Megállapította, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, így különösen az illegális migráció elleni határozott fellépésben, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának támogatásában, valamint az európai tagállamok versenyképességének erősítésében.

Magyar Péter és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök találkozója a Palazzo Chigiben (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A magyar miniszterelnök-jelölt meghívta Giorgia Melonit egy magyarországi látogatásra.

Megállapodtak abban is, hogy aktívan segítik az olasz és magyar befektetők közös munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi megvalósítását.

Giorgia Meloni hivatalos közösségi oldalain egyelőre nem tartotta fontosnak beszámolni a találkozóról, amennyiben megteszi, bővítjük írásunkat.

Magyar Péter kedden jelentette be, hogy Olaszországba utazik a Tavaszi szél című magyar film bemutatójára egy nemzetközi filmfesztiválra. A miniszterelnök-jelöltet a Tisza-kormány leendő külügyminisztere, Orbán Anita is elkísérte.

 

