Nem megy minden kézi vezérléssel: jogi akadályba ütközhet Magyar Péter terve

A miniszterelnök védelmét jelenleg egy kormányrendelet szabályozza, amely a Terrorelhárítási Központot (TEK) jelöli ki erre a feladatra. Magyar Péter bejelentésével kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origo megkeresésére arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer módosítása nem történhet egyik napról a másikra, mivel ehhez a vonatkozó jogszabály megváltoztatása is szükséges.
Jogszabályváltozás nélkül nincs védelem
Az alkotmányjogász rámutatott, hogy a miniszterelnök személyvédelmét a többször módosított 160/1996. (XI. 5.) számú kormányrendelet szabályozza.
A védelmi feltételek módosításához a kormányrendelet módosítása szükséges, majd azt a Magyar Közlönyben ki kell hirdetni”
– hangsúlyozta. Ez azt jelenti, hogy önmagában egy politikai bejelentés nem elegendő, a jogszabályi háttérnek is követnie kell a változást. Amíg ez nem történik meg, addig hiába szeretné Magyar Péter, hogy védelmét a Készenléti Rendőrség lássa el, hivatalosan továbbra is a TEK feladata a miniszterelnök védelme.
Napokig elhúzódhat a jogi folyamat
A jogalkotásról szóló törvény egyértelműen rögzíti, hogy egy jogszabály csak a kihirdetését követően, egy meghatározott időpontban léphet hatályba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendelet módosítása és hatályba lépése között időnek kell eltelnie. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ezért
a május 9-i dátum csak akkor tartható, ha addigra a szükséges jogalkotási lépések is lezárulnak. Ellenkező esetben a bejelentés nem válik azonnal végrehajthatóvá, és a jelenlegi szabályozás marad érvényben.
Az alkotmányjogász ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy létezik egy jogi kiskapu. Előfordulhat ugyanis, hogy egy jogszabály már a kihirdetés napján hatályba lép, akár azonnal is, azonban ez nem az általános gyakorlat. Amennyiben Magyar Péter tisztában van ezzel a jogi akadállyal, tanácsos időben elkezdeni a jogi folyamatot.
A Terrorelhárítási Központot kormányrendelet hozta létre 2010. szeptember 1-jével. Első (és jelenlegi) főigazgatója Hajdu János rendőr dandártábornok, aki ezt megelőzően Orbán Viktor védelmét látta el, és a Fidesz biztonsági igazgatója volt.