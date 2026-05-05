Nem megy minden kézi vezérléssel: jogi akadályba ütközhet Magyar Péter terve

A miniszterelnök védelmét jelenleg egy kormányrendelet szabályozza, amely a Terrorelhárítási Központot (TEK) jelöli ki erre a feladatra. Magyar Péter bejelentésével kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origo megkeresésére arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer módosítása nem történhet egyik napról a másikra, mivel ehhez a vonatkozó jogszabály megváltoztatása is szükséges.

Ifj. Lomnici Zoltán hívta fel a figyelmet Magyar Péter bejelentésével kapcsolatos jogi akadályokra (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Jogszabályváltozás nélkül nincs védelem

Az alkotmányjogász rámutatott, hogy a miniszterelnök személyvédelmét a többször módosított 160/1996. (XI. 5.) számú kormányrendelet szabályozza.

A védelmi feltételek módosításához a kormányrendelet módosítása szükséges, majd azt a Magyar Közlönyben ki kell hirdetni”

– hangsúlyozta. Ez azt jelenti, hogy önmagában egy politikai bejelentés nem elegendő, a jogszabályi háttérnek is követnie kell a változást. Amíg ez nem történik meg, addig hiába szeretné Magyar Péter, hogy védelmét a Készenléti Rendőrség lássa el, hivatalosan továbbra is a TEK feladata a miniszterelnök védelme.