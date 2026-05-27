Öngól és kiviharzás a tárgyalóteremből: ez Magyar Péter mai teljesítménye

Éles hangvételű bejegyzésben ment neki a Tisza-kormánynak Takács Péter, aki szerint a kabinet ismét amatőr hibákkal és önellentmondásokkal nyújtott be törvénymódosítási javaslatot. A politikus Bóka János felszólalását méltatva arról írt: Magyar Péter kormánya még az alapvető jogi és alkotmányos feltételeket sem rendezte, miközben soron kívüli aláírást várna a köztársasági elnöktől. Ráadásul, a miniszterelnök láthatóan nem is bírja idegekkel, mikor szembesül saját szarvashibáival.

Magyar Péter képtelen szembesülni a hibáival, inkább dühöngve kivonul (Fotó: Polyák Attila)

Alaptörvény-módosítás nélkül várnák az elnöki aláírást

Takács Péter szerint a helyzet abszurditását tovább fokozza, hogy az Országgyűlés addig még az ehhez szükséges alaptörvény-módosítást sem tárgyalja, sőt a javaslatot be sem nyújtották. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter éppen május 31-re tűzte ki Sulyok Tamás lemondásának határidejét – pont arra a napra, mikor soron kívül alá kéne írnia a köztársasági elnöknek a törvényjavaslatot.