Öngól és kiviharzás a tárgyalóteremből: ez Magyar Péter mai teljesítménye

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Magyar Péter

Takács Péter szerint súlyos szakmai és politikai hibákat vétett a Tisza-kormány a benyújtott törvénymódosítás körül. A politikus felhívta arra a figyelmet, hogy Magyar Péter, miután tudatosodott benne az irgalmatlan nagy hiba, feldühödött és kiviharzott az ülésteremből.
Éles hangvételű bejegyzésben ment neki a Tisza-kormánynak Takács Péter, aki szerint a kabinet ismét amatőr hibákkal és önellentmondásokkal nyújtott be törvénymódosítási javaslatot. A politikus Bóka János felszólalását méltatva arról írt: Magyar Péter kormánya még az alapvető jogi és alkotmányos feltételeket sem rendezte, miközben soron kívüli aláírást várna a köztársasági elnöktől. Ráadásul, a miniszterelnök láthatóan nem is bírja idegekkel, mikor szembesül saját szarvashibáival.

Magyar Péter képtelen szembesülni a hibáival, inkább dühöngve kivonul (Fotó: Polyák Attila)

Alaptörvény-módosítás nélkül várnák az elnöki aláírást

Takács Péter szerint a helyzet abszurditását tovább fokozza, hogy az Országgyűlés addig még az ehhez szükséges alaptörvény-módosítást sem tárgyalja, sőt a javaslatot be sem nyújtották. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter éppen május 31-re tűzte ki Sulyok Tamás lemondásának határidejét – pont arra a napra, mikor soron kívül alá kéne írnia a köztársasági elnöknek a törvényjavaslatot.

Lesz -e letartóztatás?

A politikus bejegyzésében kitért arra is: a kormányzatnak azt sem sikerült tisztáznia, miként járna el Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök esetleges magyarországi látogatása esetén. Takács Péter szerint különösen kínos, hogy miközben Magyar Péter október 23-ra meghívta az izraeli kormányfőt, továbbra sem világos, letartóztatnák-e őt Magyarországon.

Takács Péter azt állította: amikor Magyar Péter felismerte, mekkora politikai hibát vétettek, őrjöngve távozott az ülésteremből. Elegáns fricskával zárta  zárta bejegyzését:

Nem lennék most az Igazságügyi Minisztérium apparátusának helyében!”

 

