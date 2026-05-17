Magyar Péter számára a tényeknél fontosabb a politikai hergelés

Magyar Péter folytatja az elmúlt napok ámokfutását. Ezúttal ismét a Kúria elnökét, Varga Zs. Andrást szólította fel távozásra. Továbbra is a kormányzati épületek bejárása van csak napirenden az új Tisza-kormánynál, és a miniszterelnök még a karmelita kolostor és a volt Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó épület nagyközönség előtti megnyitása alkalmából szervezett sajtóbejáráson mondta el: több kormányzati épületben még felújítás zajlik, de az új kormány úgy tervezi, hogy ezek befejeződnek – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Magyar Péter Megemlítette a Kúria épületét is, ahol a munkálatokkal októberben kellene végezni, de túlmunkák miatt csúszás van. A kormányfő azt kérdezte a Kúria elnökétől, Varga Zs. Andrástól, hogy valóban négyszázmillió forintért rendelt-e magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére üvegplafonnal, szivarszobával, klubhelyiséggel.
Az intézmény válaszul kiadott egy közleményt, melyben tiszta vizet öntöttek a pohárba: a Kossuth téri – a volt Magyar Királyi Curia számára éppen 130 éve befejezett – épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá. Tételesen felsorolták, hogy
- az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri – nem elnöki, hanem – bírói klub,
- szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt.
- a felújítás az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Kúria jelenlegi vezetése több lényeges ponton változtatást is kért az eredeti felújítási tervekhez képest: az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, így a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi a Markó utca 16. alatti székházban; a tetőtéri bírói klub részben ellátja a – Tőry Gusztáv elnöksége idején létesített – könyvtár funkcióit is.
Információik szerint az épület zárókövét az eredeti átadás 130. évfordulóján, 2026. október 20-án helyezik el.
A közleményre reagálva Magyar Péter a közösségi oldalára fotókat töltött fel az felújítás alatt álló Kúria épületéről, és azt írta, Varga Zs. Andrásról most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok. A miniszterelnök tehát ismét ott vádol „luxizással”, ahol igazából felújítás van.
A hétvégén azonban nem csak Varga Zs. András került a miniszterelnök célkeresztjébe: Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Magyar Péter a szócsatájuk után Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentette a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből, viszont a bosszúja jogi akadályokba ütközött.
Magyar Péter közölte, a helyettes államtitkár sem kapja meg a felmentési pénzét. Havasi mindezt úgy kommentálta, a bíróságon találkoznak.
Tuzson Bence Fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Havasi Bertalant a Magyar Közlönyben megjelentek szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára rúgták ki, aki Rogán Antal volt.
Tuzson Bence szerint Rogán Antal nem tett ilyet, nem is tehetne, ugyanis már nem miniszter.
Magyar Péter bosszúja tehát jogi akadályokba ütközött, amire Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő igazán szellemesen reagált:
Értem én az államférfiúi bölcsesség és nagyvonalúság bizonyítására irányuló csillapíthatatlan buzgalmat, de ez a határozat, sajnos, javaslattevő hiányában végrehajthatatlan. Majd legközelebb.”