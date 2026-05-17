Magyar Péter számára a tényeknél fontosabb a politikai hergelés

Magyar Péter folytatja az elmúlt napok ámokfutását. Ezúttal ismét a Kúria elnökét, Varga Zs. Andrást szólította fel távozásra. Továbbra is a kormányzati épületek bejárása van csak napirenden az új Tisza-kormánynál, és a miniszterelnök még a karmelita kolostor és a volt Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó épület nagyközönség előtti megnyitása alkalmából szervezett sajtóbejáráson mondta el: több kormányzati épületben még felújítás zajlik, de az új kormány úgy tervezi, hogy ezek befejeződnek – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Magyar Péter Megemlítette a Kúria épületét is, ahol a munkálatokkal októberben kellene végezni, de túlmunkák miatt csúszás van. A kormányfő azt kérdezte a Kúria elnökétől, Varga Zs. Andrástól, hogy valóban négyszázmillió forintért rendelt-e magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére üvegplafonnal, szivarszobával, klubhelyiséggel.

Az intézmény válaszul kiadott egy közleményt, melyben tiszta vizet öntöttek a pohárba: a Kossuth téri – a volt Magyar Királyi Curia számára éppen 130 éve befejezett – épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá. Tételesen felsorolták, hogy

az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri – nem elnöki, hanem – bírói klub,

szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt.

a felújítás az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Kúria jelenlegi vezetése több lényeges ponton változtatást is kért az eredeti felújítási tervekhez képest: az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, így a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi a Markó utca 16. alatti székházban; a tetőtéri bírói klub részben ellátja a – Tőry Gusztáv elnöksége idején létesített – könyvtár funkcióit is.

Információik szerint az épület zárókövét az eredeti átadás 130. évfordulóján, 2026. október 20-án helyezik el.

A közleményre reagálva Magyar Péter a közösségi oldalára fotókat töltött fel az felújítás alatt álló Kúria épületéről, és azt írta, Varga Zs. Andrásról most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok. A miniszterelnök tehát ismét ott vádol „luxizással”, ahol igazából felújítás van.