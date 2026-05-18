Ez az új módi, ilyen az új hatalom – lefejezve várnak sorsukra a tiszás minisztériumok

Gulyás Gergely a közösségi oldalán arról értekezett, hogy Magyar Péter dilettáns módon, az indulatai által vezérelve tesz lépéseket az új kormány megalakulása során, amikor kirúgatja a korábban kinevezett közigazgatási államtitkárokat, de arról nem gondoskodik, hogy az új államtitkárok jogfolytonosan átvegyék a helyüket, szerepüket. Gulyás Gergely posztjából kiderül, hogy Magyar Péter valószínűleg nincs tisztában bizonyos minisztériumi posztok funkciójával, így rendkívül felelőtlenül jár el.

Magyar Péter kapkodva, csak az indulataira hallgatva intézi az új kormány megalakítását (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter hiányzó államigazgatási ismeretei

Gulyás Gergely bejegyzésében elmagyarázza, hogy a minisztériumok hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár – a miniszter irányítása alatt– a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti.

A közigazgatási államtitkár tehát nem politikus, hanem a minisztérium első számú köztisztviselője.

Majd arra is rávilágít a frakcióvezető, hogy miért van szükség az alapfokú közigazgatási-jogi képzésre.

Mert az új miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök 2026. május 15-én, pénteken, nem sokkal éjfél előtt felmentette a minisztériumok közigazgatási államtitkárait.

Hozzátette, hogy bár a közigazgatási államtitkárok érdemben együttműködtek a kormányzati átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint az újonnan kinevezett minisztereket segítették hivatalba lépésüket követően, felmentésükről mégis a Magyar Közlönyből értesültek.

Ez az új módi, ilyen az új hatalom"

– érzékelteti a kialakult helyzetet Gulyás Gergely.

Az ország szempontjából sokkal fontosabb – teszi hozzá a frakcióvezető –, hogy a péntek éjszaka megjelent határozat nem rendelkezik az új közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, ezért három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem.

Ilyenre 1990, azaz a valódi rendszerváltoztatás óta nem volt példa"

– hívja fel a figyelmet a Fidesz politikusa.

„Bár a kormányzás felelőssége már nem a miénk, de a közigazgatási döntések vélhetően ezután sem a Facebookon születnek majd, ezért lassan ideje lenne kezdeményezni a köztársasági elnöknél a közigazgatási államtitkárok kinevezését” – javasolja zárásként Gulyás Gergely.