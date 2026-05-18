Ez az új módi, ilyen az új hatalom – lefejezve várnak sorsukra a tiszás minisztériumok

Gulyás Gergely a közösségi oldalán arról értekezett, hogy Magyar Péter dilettáns módon, az indulatai által vezérelve tesz lépéseket az új kormány megalakulása során, amikor kirúgatja a korábban kinevezett közigazgatási államtitkárokat, de arról nem gondoskodik, hogy az új államtitkárok jogfolytonosan átvegyék a helyüket, szerepüket. Gulyás Gergely posztjából kiderül, hogy Magyar Péter valószínűleg nincs tisztában bizonyos minisztériumi posztok funkciójával, így rendkívül felelőtlenül jár el.
Magyar Péter hiányzó államigazgatási ismeretei
Gulyás Gergely bejegyzésében elmagyarázza, hogy a minisztériumok hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár – a miniszter irányítása alatt– a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti.
A közigazgatási államtitkár tehát nem politikus, hanem a minisztérium első számú köztisztviselője.
Majd arra is rávilágít a frakcióvezető, hogy miért van szükség az alapfokú közigazgatási-jogi képzésre.
Mert az új miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök 2026. május 15-én, pénteken, nem sokkal éjfél előtt felmentette a minisztériumok közigazgatási államtitkárait.
Hozzátette, hogy bár a közigazgatási államtitkárok érdemben együttműködtek a kormányzati átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint az újonnan kinevezett minisztereket segítették hivatalba lépésüket követően, felmentésükről mégis a Magyar Közlönyből értesültek.
Ez az új módi, ilyen az új hatalom"
– érzékelteti a kialakult helyzetet Gulyás Gergely.
Az ország szempontjából sokkal fontosabb – teszi hozzá a frakcióvezető –, hogy a péntek éjszaka megjelent határozat nem rendelkezik az új közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, ezért három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem.
Ilyenre 1990, azaz a valódi rendszerváltoztatás óta nem volt példa"
– hívja fel a figyelmet a Fidesz politikusa.
„Bár a kormányzás felelőssége már nem a miénk, de a közigazgatási döntések vélhetően ezután sem a Facebookon születnek majd, ezért lassan ideje lenne kezdeményezni a köztársasági elnöknél a közigazgatási államtitkárok kinevezését” – javasolja zárásként Gulyás Gergely.