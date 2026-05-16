Magyar Péter előbb lő, csak aztán kérdez

„Az új miniszterelnök előbb lő, mint kérdez, így tett a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványával is” – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz képviselője. Ahogy arról az Origo is beszámolt, péntek délelőtt még csak azt mondta Magyar Péter, hogy vizsgálatot indítanak Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványának a finanszírozási szerződése miatt, de néhány órával később már azt közölte, hogy felbontották az érvényben lévő megállapodást, és az eddig kifizetett pénzt is visszakövetelik.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, hogy az Élvonal Alapítványt nem politikusok vezetik, hanem négy Nobel-díjas és egy Abel-díjas tudós, akikre az egész nemzet büszke lehet. A támogatás összege sem egy darab tétel, hanem egy sok éves konstrukció, melyben az első évben 26 milliárd forintot, a hatodik évben 53 milliárd forintot kap az alapítvány.

És mire költik a pénzt? A professzorok azt vállalták, hogy 75 olyan magyar kutatói csoportot hoznak haza hazánkba, akik most külföldön kutatnak. Páratlan célú és vezetésű intézmény tehát Krausz Ferencé, melynek teljes finanszírozását megtagadni, sőt a már megkapott forrásokat elkobozni és ezt Facebook-on bejelenteni – szintén páratlan, maradjunk ennyiben...”

– mutatott rá.