A hazai genderlobbi egyik nagyágyúját nevezték ki államtitkárnak

Eddig LMBTQ-propagandafilmeket csinált, most pedig kormányzati kommunikációért felelős államtitkár lesz a Tisza-kormánynál a 24.hu főszerkesztője – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a korábbi momentumos Kustánczi Norbert lett a radikális baloldali Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Cikkében az Ellenpont ezúttal kicsit jobban körbejárta az új államtitkárt, és jobboldali szemmel nézve egészen hátborzongató múltja van.

Kuctánczi Norbert a 24.hu-nál úgy jellemezte magát, hogy „internet és okostelefon nélkül valószínűleg rögvest elhalálozna”. Fő érdeklődési területének pedig a médiát, az emberi jogokat, az esélyegyenlőséget, a bel- és külpolitikát írta, végül azt is megjegyezte: „a nettó hülyeségek érdeklik a legjobban”. Egyik legnagyobb botrányára az volt, amikor főszerkesztőként egy közleményt kellett megjelentetnie, ugyanis a 24.hu-n megjelent egy videó, amelynek nagy részében Orbán Viktor lányának várandóssága kapcsán viccelődtek. Egy másik írásában egészen elképesztő történetet írt le. Arról írt, hogy este, fürdetés közben a kislányának Kövér Lászlóról mesél.

Az esti fürdetés közben elmondtam Mollynak, hogy szeretném, ha boldog, okos, erős és kiegyensúlyozott nő válna belőle, és hogy ne aggódjon, nem kell majd neki semmilyen bajszos bácsinak unokákat szülnie

– a cikk címének pedig maga adta azt, hogy „Kislánynak Kövérről”.

LMBTQ-könyvek szerzője

Az Ellenpont emlékeztetett, Kustánczi 2015-ben két LMBTQ-propagandafilmet is készített. Az egyik filmben szereplő leszbikus, homoszexuális és transznemű szereplők arról beszéltek, hogy félnek Magyarországon. A filmet Kustánczi úgy ajánlotta, hogy

sok százezer olyan ember él Magyarországon, aki fél nyilvános helyen megcsókolni a párját. Akiket másodrangú állampolgárnak tartanak. Akiket egyes politikusok kirekesztenek. Akik ellen minde ok nélkül izzik a gyűlölet. A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek ugyanolyan tagjai a társadalmunknak, mint bárki más. A jogaikért küzdenek és a hátrányos megkülönböztetés ellen, egy normális életért.

Két LMBTQ-videót készített a főszerkesztő, a második érzékenyítő filmben már a politikáról volt szó. Az egyik szereplő azt kifogásolta, hogy az alaptörvény szerint az apa férfi, az anya nő. Szerinte az élettársi kapcsolatban élő homoszexuálisokat nem részesíti védelemben az alaptörvény. Aztán bemutattak a videóban egy vidám, külföldi leszbikus esküvőt. Kustánczi egy másik cikkében pedig interjút készített „A hercegek és a kincs” című gyerekkönyv szerzőjével, Jeffrey Milesszal. A mesekönyvben homoszexuális hercegek házasodnak össze.