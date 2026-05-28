Magyar Péter kutyaszorítóba került, súlyos kritikákat kapott a Tisza-kormány

Több szervezet is tiltakozását fejezte ki a Tisza-kormány intézkedés ellen, mert nem kérték ki a véleményüket – hívta fel a figyelmet Németh Balázs. A Fidesz képviselője kiemelte Schiffer András ügyvéd legújabb írását is, amelyet szerint az Alkotmánybíróság meg is akadályozhatja a lex Orbánt, ugyanis az visszamenőleges hatályú. „És ez csak a ma reggeli termés. Gyorsan kellene valami jó táncolós Facebook-videó!” – jegyezte meg a fideszes képviselő.
„Nehéz kenyér a kormányzás, nehezebb, mint a kampánybohóckodás” – mutatott rá közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz képviselője felhívta a figyelmet a csütörtök reggel aktuális közéleti eseményeire, amelyek jól mutatják a Tisza-kormány szegénységi bizonyítványát.
Németh Balázs a következő híreket emelte ki:
- Tiltakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mert az új kormány a településekkel való egyeztetés nélkül akar az önkormányzatokat érintő döntéseket hozni. A szövetség az elmúlt hetekben több alkalommal kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel és Lőrincz Viktória önkormányzatokért felelős miniszterrel, de még válaszra sem méltatták őket.
- Tiltakozik a követeléskezelők szövetsége, mert sérti a jogbiztonságot a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslat. Sérelmezik, hogy az új kormány nem egyeztetett a szakma képviselőivel.
- Schiffer András ügyvédnek megjelent a legújabb elemzése, amely szerint az Alkotmánybíróság meg is akadályozhatja a bevezetését a személyre szabottan Orbán Viktor ellen benyújtott, 8 éves miniszterelnöki hivatali limitet tartalmazó javaslatnak, ugyanis az visszamenőleges hatályú.
