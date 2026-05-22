Rétvári: Mennyi szuverenitásról akar lemondani a Tisza Párt?

A Tisza Párt első Alaptörvény-módosító javaslata, benne a keresztény kultúra és az önazonosság védelmének eltörlésével, valamint a kormányfő Ursula von der Leyennek írt levele egy-egy emblematikus jelenetet idéznek fel a választási kampányból. Azt, amikor Magyar Péter megmutatja az ujjaival, hogy mekkora szuverenitásról kell lemondanunk az Európai Bizottság kedvéért – idézte fel Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője.
„Mennyi szuverenitásról is akar lemondani a Tisza Párt?” – tette fel a kérdést Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán. Magyar Péter pártjának választási győzelme óta egyre sürgetőbbé válik, hogy a közvélemény választ kapjon erre a kérdésre.

Vajon Magyar Péter (b) kormányfőként a nemzeti szuverenitás mekkora részéről akar lemondani Ursula von der Leyen (j) és az Európai Bizottság kedvéért?
(forrás: Facebook/Magyar Péter)

Valóban, egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondaniuk"

– üzente Magyar Péter egy kampányvideóban a választás előtt.

Magyar Péter lépései intő jelek

A választás után pedig levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy hol tud rugalmasságot mutatni a magyar kormány. Legutóbb pedig az alkotmányos önazonosság védelmének törlését javasolta a Tisza Párt az Alaptörvényből – sorolja a kereszténydemokrata politikus a közelmúlt aggasztó eseményeit. Mindezt összegezve pedig úgy fogalmazott, hogy

Ezek mind-mind intő jelek, ezek mind-mind veszélyes lépések, hogy Magyarország szuverenitása veszélybe kerülhet."


