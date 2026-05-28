Polgármester is csak két ciklusig lehet valaki? – a Tisza képviselője szerint igen

Egy videó tanúsága szerint a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a terveik között szerepel a polgármesterek hivatali idejének a korlátozása is. Magyar Péter és pártja még a miniszterelnöki poszttal kapcsolatban sem tudta megvédeni az álláspontját, de már rátértek a 3200 települést érintő, visszamenőleges hatályú intézkedés belengetésére.
A Tisza Párt országgyűlési képviselője kendőzetlenül beszél a polgármesterek hivatali idejének korlátozásáról – írja Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. A politikus szerint nagy botrány van kibontakozóban Magyar Péter pártja körül, amiért azt tervezik, hogy korlátozzák a polgármesterek hivatalban töltött idejét.

Magyar Péter pártja a miniszterelnöki poszt után a polgármesterek hivatali idejét is korlátozná (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Panyi Miklós egy videórészéletet is bemutat, amelyben valóban arról beszél a Tisza Párt politikusa, hogy

valószínű, a településekre is be lesz vezetve,"

amit a miniszterelnöki poszttal kapcsolatban tervezetként már benyújtottak, miszerint két ciklusra korlátozzák egy embernek a hivatalban betölthető maximális idejét.

Ha mindez igaz, akkor ez egy nagyon súlyos csapás a magyar önkormányzati rendszerre nézve"

– jelentette ki a Fidesz politikusa.

Hozzátette, hogy ezzel az intézkedéssel nemcsak a politikusok, hanem a választók joga is csorbulna, amennyiben a Tisza Párt áterőlteti a törvényhozáson.

Panyi Miklós véleménye szerint mindez arról szól, hogy Magyar Péter mindenkivel le akar számolni, aki nem élvezi a támogatását.

 

