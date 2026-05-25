Magyar Péter a 2006-os rendőrterror egyik felelősét tette rendészeti államtitkárrá

Tóth Gábor az 2006-os események idején a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) bűnügyi helyetteseként dolgozott, és vezető pozícióból követte nyomon a szemkilövetéseket, vízágyúzásokat és a letartóztatásokat. Mint bűnügyi helyettesnek, feladata lett volna a bűnügyi biztosítási terv elkészítése, ám ilyen terv nem készült el – ezt az ORFK 2007 márciusi belső jelentése is rögzítette, amely ugyan „alapvetően törvényesnek” minősítette a rendőri műveleteket, de több súlyos szakmai hiányosságot is felsorolt. Most pedig Magyar Péter úgy döntött, ő a legalkalmasabb személy a rendőrség munkájának felügyeletére – számolt be az Ellenpont.

Tóth Gábor, akit Magyar Péter rendészeti államtitkárrá nevezett ki

Magyar Péter döntése kérdéseket vet fel

A belső jelentés szerint a BRFK biztosítási terve nem felelt meg a követelményeknek, a BRFK és a REBISZ tervei nem voltak megfelelően összehangolva, az Astoriánál végrehajtott feladatok dokumentálása hiányos volt, a BRFK eseménynaplója hiányzott, és a tüntetők elszigetelése sem sikerült tökéletesen.

Mivel Tóth Gábor a BRFK bűnügyi helyettese volt, ez a hiányosság az ő szakterületéhez tartozott, így súlyos felelősség terhelheti a 2006-os rendőrterror során elkövetett atrocitásokért mint a BRFK felső vezetésének tagját.

Gyurcsány Ferenc 2007 májusában felmentette Gergényit, de Tóth Gábor helyettesként nem bukott vele együtt: őt 2007-ben budapesti rendőrfőkapitánnyá nevezték ki. A Fidesz-KDNP akkor ellenzékből tiltakozott az ellen, hogy szerintük ez nem morális megújulást, hanem a kontinuitást jelenti. Tóth később sem tagadta meg korábbi főnökét: 2008-as HVG-interjújában azt állította, hogy a túlkapások után javult a rendőrség megítélése, 2009 márciusában pedig a március 15-i rendőri fellépést illetően is csak „egyedi hibákról” beszélt. 2010 szeptemberében a parlamenti albizottság előtt egyenesen mentegette a rendőrség 2006-os fellépését, mondván, nem pusztán békés demonstrációkról volt szó.

Tóth pályája végül hűtlen kezelési botránnyal ért véget: a korabeli sajtó szerint szakmailag indokolatlan szerződést kötött egy polgárőr-szövetséggel, amelyért a szervezet elnöke havi nettó 38-83 ezer forintot kapott. Az ügyben ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, de vádemelés végül nem történt, és Tóth 2010 után civilként folytatta.

Az új miniszterelnök tehát egy olyan rendőrségi vezetőt helyezett kiemelt pozícióba, aki a 2006-os rendőrterror idején vezető beosztásban szolgált. Korábban Magyar Péter többször hivatkozott arra, hogy a bántalmazott békés tüntetőket képviselte, édesapja pedig Nagy László ügyvédje volt, akinek a rendőrök kilőtték a szemét. 2024 őszén azonban már azt mondta az MTV előtt: ne üljenek fel provokációnak, és ne játsszák el azt, amit 2006-ban a Fidesz és a focihuligánok eljátszottak.