Magyar Péternek köszönhetően Ukrajna megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalásokat júniusban – közölte Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a közösségi oldalán. Mint elmondta, erről Marta Kos, az Európai Unió csatlakozási biztosa nyilatkozott a Financial Times-nak.
Magyar Péter miniszterelnöksége kapcsán nem először hangzik el: Ugye, megmondtuk!
Szűcs Gábor is arra hívja fel a figyelmet, hogy a Fidesz politikusai már jóval a választás előtt megmondták:
ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, megnyílik az út Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása előtt.
Ahogy azt is megmondták, amit most a sajtó is megírt, hogy
- kórházak bezárását tervezi a kormány,
- a TB-finanszírozásba bevonják a magánszektort,
ami a magyar embereknek rossz, a globális nagytőkének viszont jó lesz.
Ukrajna csatlakozása pedig azoknak lesz jó, akik befektettek a háborúba, óriási mezőgazdasági területeket vásároltak fel, így amikor az ország bekerül az unióba, a közös vámunió miatt fillérekért értékesíthetik a ukrán termékeket.
Ezzel pedig tönkreteszik a teljes európai agráriumot."
– figyelmeztet a közelgő veszélyre a Fidesz politikusa.