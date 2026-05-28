Magyar Péternek köszönhetően Ukrajna megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalásokat júniusban – közölte Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a közösségi oldalán. Mint elmondta, erről Marta Kos, az Európai Unió csatlakozási biztosa nyilatkozott a Financial Times-nak.

Magyar Péter miniszterelnöksége kapcsán nem először hangzik el: Ugye, megmondtuk!

Szűcs Gábor is arra hívja fel a figyelmet, hogy a Fidesz politikusai már jóval a választás előtt megmondták:

ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, megnyílik az út Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása előtt.

Ahogy azt is megmondták, amit most a sajtó is megírt, hogy

kórházak bezárását tervezi a kormány,

a TB-finanszírozásba bevonják a magánszektort,

ami a magyar embereknek rossz, a globális nagytőkének viszont jó lesz.

Ukrajna csatlakozása pedig azoknak lesz jó, akik befektettek a háborúba, óriási mezőgazdasági területeket vásároltak fel, így amikor az ország bekerül az unióba, a közös vámunió miatt fillérekért értékesíthetik a ukrán termékeket.

Ezzel pedig tönkreteszik a teljes európai agráriumot."

– figyelmeztet a közelgő veszélyre a Fidesz politikusa.