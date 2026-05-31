Magyar Péter ultimátuma kudarcba fulladt – Sulyok Tamásék kitartanak

Május 31-ig adott határidőt Magyar Péter több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak arra, hogy önként távozzanak tisztségükből – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A felszólítás azonban nem hozott eredményt, az érintettek sorra jelezték, hogy továbbra is a hatályos alkotmányos és törvényi keretek között kívánják ellátni feladataikat.

Hiába Magyar Péter nyomásgyakorlása, sem Sulyok Tamás, sem a többi felszólított tisztségviselő nem mondott le (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult

A miniszterelnök többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a médiahatóság vezetőinek távozását sürgette.

Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, az Alaptörvénynek megfelelően végzi munkáját. Az államfő szerint különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek a köztársasági elnöki intézmény működését és tekintélyét kérdőjelezik meg.