Magyar Péter ultimátuma kudarcba fulladt – Sulyok Tamásék kitartanak

Vasárnap lejárt Magyar Péter ultimátuma, amelyben Sulyok Tamás államfőt és számos más közjogi méltóságot, intézményvezetőt szólított fel távozásra. Az érintettek azonban egyértelművé tették: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni – írta meg a Magyar Nemzet.
Május 31-ig adott határidőt Magyar Péter több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak arra, hogy önként távozzanak tisztségükből – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A felszólítás azonban nem hozott eredményt, az érintettek sorra jelezték, hogy továbbra is a hatályos alkotmányos és törvényi keretek között kívánják ellátni feladataikat.

Hiába Magyar Péter nyomásgyakorlása, sem Sulyok Tamás, sem a többi felszólított tisztségviselő nem mondott le (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult

A miniszterelnök többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a médiahatóság vezetőinek távozását sürgette.

Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, az Alaptörvénynek megfelelően végzi munkáját. Az államfő szerint különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek a köztársasági elnöki intézmény működését és tekintélyét kérdőjelezik meg.

A kialakult helyzet miatt a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Álláspontja szerint a nemzetközi jogállamisági normák és precedensek is védelmet biztosítanak a közjogi tisztségviselők számára a politikai nyomásgyakorlással szemben.

Magyar Péter azonnal visszaszólt Sulyoknak: tovább mélyül az alkotmányos konfliktus

Magyar Péter fenyeget, de a tisztségviselők kitartanak

A Kúria közölte, hogy Varga Zs. András megbízatása 2030. január 1-jéig szól, és azt az Országgyűlés által meghatározott szabályok szerint tölti ki. Hasonló álláspontot képvisel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész is, aki egy interjúban világossá tette: nem mond le, és a jövőben is folytatni kívánja szakmai munkáját.

Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni”

– fogalmazott a legfőbb ügyész.

Az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szintén jelezte, hogy vezetőik a jogszabályokban meghatározott időtartamig kívánják betölteni tisztségüket.

A Magyar Nemzet által megszólaltatott alkotmányjogászok szerint a magyar közjogi rendszer szigorúan szabályozza a vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnését. Ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott, hogy még jelentős politikai nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket, míg Hack Péter szerint az érintettek eltávolítására irányuló törekvések komoly alkotmányossági kérdéseket vetnek fel.

 

