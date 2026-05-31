Magyar Péter ultimátuma kudarcba fulladt – Sulyok Tamásék kitartanak

Május 31-ig adott határidőt Magyar Péter több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak arra, hogy önként távozzanak tisztségükből – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A felszólítás azonban nem hozott eredményt, az érintettek sorra jelezték, hogy továbbra is a hatályos alkotmányos és törvényi keretek között kívánják ellátni feladataikat.
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult
A miniszterelnök többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a médiahatóság vezetőinek távozását sürgette.
Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, az Alaptörvénynek megfelelően végzi munkáját. Az államfő szerint különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek a köztársasági elnöki intézmény működését és tekintélyét kérdőjelezik meg.
A kialakult helyzet miatt a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Álláspontja szerint a nemzetközi jogállamisági normák és precedensek is védelmet biztosítanak a közjogi tisztségviselők számára a politikai nyomásgyakorlással szemben.
Magyar Péter fenyeget, de a tisztségviselők kitartanak
A Kúria közölte, hogy Varga Zs. András megbízatása 2030. január 1-jéig szól, és azt az Országgyűlés által meghatározott szabályok szerint tölti ki. Hasonló álláspontot képvisel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész is, aki egy interjúban világossá tette: nem mond le, és a jövőben is folytatni kívánja szakmai munkáját.
Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni”
– fogalmazott a legfőbb ügyész.
Az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szintén jelezte, hogy vezetőik a jogszabályokban meghatározott időtartamig kívánják betölteni tisztségüket.
A Magyar Nemzet által megszólaltatott alkotmányjogászok szerint a magyar közjogi rendszer szigorúan szabályozza a vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnését. Ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott, hogy még jelentős politikai nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket, míg Hack Péter szerint az érintettek eltávolítására irányuló törekvések komoly alkotmányossági kérdéseket vetnek fel.