Mennyibe fognak kerülni az uniós források a magyar embereknek?

Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki sajtótájékoztatójából már kiderült, hogy a kormányfő elfogadta a migrációs paktumot, amelyről korábban azt állította, hogy ellenzi és nem fogja elfogadni. Ezen kívül számos fontos kérdés merül fel, hogy mit áldohatott még fel Magyarország és a magyar emberek érdekei közül a megállapodás keretében. A kérdéseket Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője tette fel a közösségi oldalán.
Mit ígérhetett még Magyar Péter?
Mit ígért a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban?
Mit ígért az adórendszerrel és a családtámogatásokkal kapcsolatban?
Mit ígért az otthonteremtési támogatásokkal kapcsolatban?
Mit ígért a rezsicsökkentéssel, az energia és üzemanyagárakkal kapcsolatban?
– sorolja a jogosan felmerülő kérdéseket Bóka János.
Hozzátette, hogy csak a válaszok fényében tudjuk megítélni azt, hogy mi volt a politikai ára ennek az alkunak, hogy
mennyibe fognak az uniós források kerülni Magyarországnak és a magyar embereknek?"