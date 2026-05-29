Mennyibe fognak kerülni az uniós források a magyar embereknek?

Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki sajtótájékoztatójából már kiderült, hogy a kormányfő elfogadta a migrációs paktumot, amelyről korábban azt állította, hogy ellenzi és nem fogja elfogadni. Ezen kívül számos fontos kérdés merül fel, hogy mit áldohatott még fel Magyarország és a magyar emberek érdekei közül a megállapodás keretében. A kérdéseket Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője tette fel a közösségi oldalán.

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért? – teszi fel a kérdést Bóka János képviselő a közösségi oldalán (forrás: Facebook/Bóka János)

Mit ígérhetett még Magyar Péter?

Mit ígért a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban? Mit ígért az adórendszerrel és a családtámogatásokkal kapcsolatban? Mit ígért az otthonteremtési támogatásokkal kapcsolatban? Mit ígért a rezsicsökkentéssel, az energia és üzemanyagárakkal kapcsolatban?

– sorolja a jogosan felmerülő kérdéseket Bóka János.

Hozzátette, hogy csak a válaszok fényében tudjuk megítélni azt, hogy mi volt a politikai ára ennek az alkunak, hogy