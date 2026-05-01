Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

Magyar Péter

Meglepően rövidre sikerült Ursula von der Leyen és Magyar Péter brüsszeli egyeztetése – több forrás szerint mindössze néhány perc jutott a találkozóra. A háttérben komoly elvárások és látványos diplomáciai feszültségek rajzolódnak ki – írta meg a Tűzfalcsoport.
A Tűzfalcsoport értesülései szerint az uniós partnerek világosan jelezték: Magyarországnak alkalmazkodnia kell a közös migrációs politikához, miközben a tárgyalások során az is kiderült, hogy Magyar Péter brüsszeli mozgástere korlátozott. A brüsszeli út inkább kommunikációs szempontból bizonyult jelentősnek, tényleges politikai áttörésnek semmiképpen nem nevezhető.

Magyar Péter peckesen pózolt Brüsszelben, de a színfalak mögött nem volt ilyen biztató a helyzet (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Rövid egyeztetés, kemény feltételek

A találkozón részt vevő források szerint az Európai Unió képviselői és Ursula von der Leyen egyértelmű álláspontot képviselt a migrációs kérdésekben, nevezetesen, hogy Magyarországnak kötelessége befogadni 25 ezer migránst. 

Bár Magyar Péter határozottan elutasította az elvárásokat, a tárgyalások nem hoztak érdemi közeledést az álláspontok között. A diplomáciai súly kérdése is felmerült: uniós körökben többek szerint nem ő, hanem a leendő külügyminiszter, Orbán Anita számít első számú tárgyalópartnernek, ami a megbeszélések dinamikáját is meghatározta.

Szerény eredményeket könyvelhet el Magyar Péter

A brüsszeli látogatást megelőzően Magyar Péter nyilvános vitába keveredett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Beneš-dekrétumok ügyében, ami tovább élezte a politikai légkört. Egyes uniós szereplők kritikusan értékelték fellépését, ami szintén befolyásolta a tárgyalások hangulatát.

A találkozót konstruktívnak nevezték, de valós előrelépés nem történt”

– erősítették meg a források, hozzátéve: a megbeszélés hossza is ezt tükrözte. 

Bár kisebb uniós források megszerzésére esély mutatkozik, a nagy ígéretek – a pénzek hazahozatala és a migráció megállítása – egyelőre nem nyertek kézzelfogható megerősítést.

A látogatás így inkább a hazai politikai kommunikációt szolgálhatta, miközben Brüsszel részéről továbbra is következetes és szigorú álláspont érvényesül.

