Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

A Tűzfalcsoport értesülései szerint az uniós partnerek világosan jelezték: Magyarországnak alkalmazkodnia kell a közös migrációs politikához, miközben a tárgyalások során az is kiderült, hogy Magyar Péter brüsszeli mozgástere korlátozott. A brüsszeli út inkább kommunikációs szempontból bizonyult jelentősnek, tényleges politikai áttörésnek semmiképpen nem nevezhető.
Rövid egyeztetés, kemény feltételek
A találkozón részt vevő források szerint az Európai Unió képviselői és Ursula von der Leyen egyértelmű álláspontot képviselt a migrációs kérdésekben, nevezetesen, hogy Magyarországnak kötelessége befogadni 25 ezer migránst.
Bár Magyar Péter határozottan elutasította az elvárásokat, a tárgyalások nem hoztak érdemi közeledést az álláspontok között. A diplomáciai súly kérdése is felmerült: uniós körökben többek szerint nem ő, hanem a leendő külügyminiszter, Orbán Anita számít első számú tárgyalópartnernek, ami a megbeszélések dinamikáját is meghatározta.
Szerény eredményeket könyvelhet el Magyar Péter
A brüsszeli látogatást megelőzően Magyar Péter nyilvános vitába keveredett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Beneš-dekrétumok ügyében, ami tovább élezte a politikai légkört. Egyes uniós szereplők kritikusan értékelték fellépését, ami szintén befolyásolta a tárgyalások hangulatát.
A találkozót konstruktívnak nevezték, de valós előrelépés nem történt”
– erősítették meg a források, hozzátéve: a megbeszélés hossza is ezt tükrözte.
Bár kisebb uniós források megszerzésére esély mutatkozik, a nagy ígéretek – a pénzek hazahozatala és a migráció megállítása – egyelőre nem nyertek kézzelfogható megerősítést.
A látogatás így inkább a hazai politikai kommunikációt szolgálhatta, miközben Brüsszel részéről továbbra is következetes és szigorú álláspont érvényesül.