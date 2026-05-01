Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

A Tűzfalcsoport értesülései szerint az uniós partnerek világosan jelezték: Magyarországnak alkalmazkodnia kell a közös migrációs politikához, miközben a tárgyalások során az is kiderült, hogy Magyar Péter brüsszeli mozgástere korlátozott. A brüsszeli út inkább kommunikációs szempontból bizonyult jelentősnek, tényleges politikai áttörésnek semmiképpen nem nevezhető.

Magyar Péter peckesen pózolt Brüsszelben, de a színfalak mögött nem volt ilyen biztató a helyzet (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Rövid egyeztetés, kemény feltételek

A találkozón részt vevő források szerint az Európai Unió képviselői és Ursula von der Leyen egyértelmű álláspontot képviselt a migrációs kérdésekben, nevezetesen, hogy Magyarországnak kötelessége befogadni 25 ezer migránst.

Bár Magyar Péter határozottan elutasította az elvárásokat, a tárgyalások nem hoztak érdemi közeledést az álláspontok között. A diplomáciai súly kérdése is felmerült: uniós körökben többek szerint nem ő, hanem a leendő külügyminiszter, Orbán Anita számít első számú tárgyalópartnernek, ami a megbeszélések dinamikáját is meghatározta.