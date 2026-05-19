Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Scherer Péter

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

Magyar Péter

Visszautasítja Magyar Péter vádjait az Állami Számvevőszék 

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Az ÁSZ eddig sem tartott rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében, és ilyet – már csak jogszabályi felhatalmazás hiányában sem – a jövőben sem tervez ” – reagált az Állami Számvevőszék Magyar Péter kijelentéseire. Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy az idei országgyűlési választási kampány pénzügyeit is hivatalból, törvényes keretek között és határidőben fogják megvizsgálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza-kormányÁllami Számvevőszék

„Tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni” – reagált közleményében az Állami Számvevőszék Magyar Péter kijelentéseire.

Állami Számvevőszék, Magyar Péter
Visszautasítja Magyar Péter vádjait az Állami Számvevőszék Fotó: Bach Máté

A miniszterelnök a hétvégén a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében talált dokumentumokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy az ügy „tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket” vethet fel, 

amelyeket szerinte az Állami Számvevőszéknek is vizsgálnia kellett volna.

A Számvevőszék keddi közleményében hangsúlyozta: a kampányfinanszírozás ellenőrzésére vonatkozó szabályozás hosszú évek óta változatlan Magyarországon, ennek megfelelően az ÁSZ minden országgyűlési kampányt kizárólag a választások után vizsgál, nem pedig a kampányidőszak alatt.

 

Az ÁSZ szerint  a hatályos jogszabályokkal lennének ellentétesek

A szervezet szerint a kampány ideje alatti vizsgálati lépések nemcsak a hatályos jogszabályokkal lennének ellentétesek, hanem az ÁSZ alkotmányos szerepével is összeegyeztethetetlenek lennének.

A közlemény arra is kitér, hogy a volt ÉKM pincéjében talált dokumentumokról az ÁSZ kizárólag a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatójából értesült, más információforrás nem állt rendelkezésére. A Számvevőszék megjegyezte: 

eddig sem tartott „rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében”, és erre a jövőben sem készül, részben jogszabályi felhatalmazás hiányában.

Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy az idei országgyűlési választási kampány pénzügyeit is hivatalból, törvényes keretek között és határidőben fogják megvizsgálni. A vizsgálat alapját a pártok által kötelezően közzéteendő kampányelszámolások jelentik, amelyek részletesen tartalmazzák a választásra fordított állami és egyéb pénzeszközök forrását, összegét és felhasználását.

A Számvevőszék szerint ezeknek az elszámolásoknak a nyilvánosságra hozatalára a választást követő 60 nap áll rendelkezésre, ez a határidő pedig még nem járt le. A közlemény megjegyzi: ilyen elszámolást a Tisza Párt sem tett még közzé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!