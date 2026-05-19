Visszautasítja Magyar Péter vádjait az Állami Számvevőszék 

„Tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni” – reagált közleményében az Állami Számvevőszék Magyar Péter kijelentéseire.

A miniszterelnök a hétvégén a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében talált dokumentumokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy az ügy „tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket” vethet fel,

amelyeket szerinte az Állami Számvevőszéknek is vizsgálnia kellett volna.

A Számvevőszék keddi közleményében hangsúlyozta: a kampányfinanszírozás ellenőrzésére vonatkozó szabályozás hosszú évek óta változatlan Magyarországon, ennek megfelelően az ÁSZ minden országgyűlési kampányt kizárólag a választások után vizsgál, nem pedig a kampányidőszak alatt.

Az ÁSZ szerint a hatályos jogszabályokkal lennének ellentétesek

A szervezet szerint a kampány ideje alatti vizsgálati lépések nemcsak a hatályos jogszabályokkal lennének ellentétesek, hanem az ÁSZ alkotmányos szerepével is összeegyeztethetetlenek lennének.

A közlemény arra is kitér, hogy a volt ÉKM pincéjében talált dokumentumokról az ÁSZ kizárólag a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatójából értesült, más információforrás nem állt rendelkezésére. A Számvevőszék megjegyezte:

eddig sem tartott „rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében”, és erre a jövőben sem készül, részben jogszabályi felhatalmazás hiányában.

Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy az idei országgyűlési választási kampány pénzügyeit is hivatalból, törvényes keretek között és határidőben fogják megvizsgálni. A vizsgálat alapját a pártok által kötelezően közzéteendő kampányelszámolások jelentik, amelyek részletesen tartalmazzák a választásra fordított állami és egyéb pénzeszközök forrását, összegét és felhasználását.

A Számvevőszék szerint ezeknek az elszámolásoknak a nyilvánosságra hozatalára a választást követő 60 nap áll rendelkezésre, ez a határidő pedig még nem járt le. A közlemény megjegyzi: ilyen elszámolást a Tisza Párt sem tett még közzé.