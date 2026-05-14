Magyar Péter érzéketlenségének nincs határa

Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva jelentette be, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda Várban lévő épületébe a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik. A kormányfő szerint ez a döntés azt szimbolizálja, hogy a társadalom legelesettebb tagjaival foglalkozó kormányzati szerv székhelye kerül a főváros csúcsára. A döntés nevezhető akár meghatónak is, de amit utána mondott Magyar Péter, az már nagyon nem az.

Magyar Péter, majd Kátai-Németh Vilmos fog a Várból lenézni a városra (forrás: Facebook/Dr. Kátai-Németh Vilmos)

Magyar Péter érzéketlen módon szó szerint azt mondta egy vak emberről, hogy majd a Várból “lenéz a városra”. Ez legkevesebb faragatlanság. Aki kizárólag csak alázni tud, az kapásból képes megalázni a fogyatékkal élőket is. Árad"

– írja Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán. Deutsch arra utalt, hogy a Tisza-kormány szociális minisztere, Kátai-Németh Vilmos 16 éves korában elveszítette a látását.