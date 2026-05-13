Dőlhet a kampány legsúlyosabb tiszás vádja, Magyar Péter is beszállt a kommentháborúba

„Szexképes zsarolásért elítélt hacker a Tisza Párt kémelhárítója, mégis fontos pozícióba kerülhet” címmel tett közzé cikket kedden az Átlátszó oknyomozó portál. Az írást Bodoky Tamás, a lap főszerkesztője jegyzi. A cikket pedig mások mellett megosztotta Stumpf András, a Válasz Online újságírója is a közösségi oldalán, aki Bodokyhoz hasonlóan nem vádolható azzal, hogy az Orbán-kormány híve lett volna. Magyar Péternek mindez nagyon nem tetszett.

Magyar Péter kommentharcba keveredett Stumpf András közösségi oldalán, miután az újságíró megosztotta az Átlátszó oknyomozó írását (forrás: Facebook/atlatszo.hu)

Magyar Péter miniszterelnökként is folytatja az internetes szájkaratét

Miután ellátta a kormányalakítás keddre tervezett feladatait, Magyar Péter az esti órákban a kedvenc időtöltésével vezette le a benne felgyülemlett feszültséget: beszállt a kommentharcba az említett cikket megosztó újságíró Facebook-oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök és Stumpf András újságíró vitába keveredett egy oknyomozó cikk miatt (forrás: Facebook/Stumpf András)

Stumpf posztja alatt csakhamar élénk vita alakult ki arról, hogy szabad-e ilyen kényes üggyel támadni a frissen alakuló kormányt. Voltak, akik a Tisza Pártot, mások Stumpfot, Bodokyt és az Átlátszót védték. Ebbe a szócsatába csatlakozott be az újdonsült miniszterelnök, hogy rendet vágjon a nép soraiban.

Hallgatnak a kormányszóvivők

Magyar Péter reakciója azért is érdekes, mert az Átlátszó cikkében azt írják, hogy már múlt héten küldtek kérdéseket a Tisza Párt sajtóosztályának, valamint a belügyminiszter-jelöltnek a témában, de nem kaptak választ.

Vagyis az az ígéret, mely szerint az új kormány sokkal átláthatóbban fog kommunikálni, mint az elődje, már most sem teljesült.

Pedig az Átlátszó cikke nem egy apró bakiról szól, hanem egyszerre kérdőjelezi meg a kampányban és azóta is elhangzó vádat, miszerint az Alkotmányvédelmi Hivatal törvénytelenül próbált beavatkozni a választásba.

Figyeljenek bennünket, kérjenek számon bennünket!”

– mondta Magyar Péter szombati beiktatási beszédében, felhívva a figyelmet arra, hogy mind a sajtó, mind az emberek ellenőrizzék az új kormány lépéseit; nyugodtan közvetítsék feléjük a kérdéseiket és kritikájukat, mert nyitottan várják az észrevételeket. Ehhez képest az oknyomozó potál semmilyen reakciót nem kapott a cikkében szereplő állításokra és súlyos ügyre utaló gyanúkra.