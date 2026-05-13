Dőlhet a kampány legsúlyosabb tiszás vádja, Magyar Péter is beszállt a kommentháborúba

„Buddháról tudott meg sok érdekeset az Átlátszó. Nagyon rosszul néz ez ki” – írta Stumpf András, a Válasz Online újságírója kedden a Facebook-oldalán. Ahogy várható volt, kommentháború alakult ki a poszt alatt, amibe a nemrég kinevezett miniszterelnök is derékig beszállt. Magyar Péter emberei ugyanakkor egy hete nem válaszolnak az Átlátszó kényes kérdéseire, miközben a kormányfő hárítja magáról a felelősséget.
Magyar PéterTisza Pártátlászótiszás kémbotrányAlkotmányvédelmi HivatalBuddhaBodoky Tamás

„Szexképes zsarolásért elítélt hacker a Tisza Párt kémelhárítója, mégis fontos pozícióba kerülhet” címmel tett közzé cikket kedden az Átlátszó oknyomozó portál. Az írást Bodoky Tamás, a lap főszerkesztője jegyzi. A cikket pedig mások mellett megosztotta Stumpf András, a Válasz Online újságírója is a közösségi oldalán, aki Bodokyhoz hasonlóan nem vádolható azzal, hogy az Orbán-kormány híve lett volna. Magyar Péternek mindez nagyon nem tetszett.

Magyar Péter kommentharcba keveredett Stumpf András közösségi oldalán, miután az újságíró megosztotta az Átlátszó oknyomozó írását (forrás: Facebook/atlatszo.hu)

Magyar Péter miniszterelnökként is folytatja az internetes szájkaratét

Miután ellátta a kormányalakítás keddre tervezett feladatait, Magyar Péter az esti órákban a kedvenc időtöltésével vezette le a benne felgyülemlett feszültséget: beszállt a kommentharcba az említett cikket megosztó újságíró Facebook-oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök és Stumpf András újságíró vitába keveredett egy oknyomozó cikk miatt (forrás: Facebook/Stumpf András)

Stumpf posztja alatt csakhamar élénk vita alakult ki arról, hogy szabad-e ilyen kényes üggyel támadni a frissen alakuló kormányt. Voltak, akik a Tisza Pártot, mások Stumpfot, Bodokyt és az Átlátszót védték. Ebbe a szócsatába csatlakozott be az újdonsült miniszterelnök, hogy rendet vágjon a nép soraiban.

Hallgatnak a kormányszóvivők

Magyar Péter reakciója azért is érdekes, mert az Átlátszó cikkében azt írják, hogy már múlt héten küldtek kérdéseket a Tisza Párt sajtóosztályának, valamint a belügyminiszter-jelöltnek a témában, de nem kaptak választ. 

Vagyis az az ígéret, mely szerint az új kormány sokkal átláthatóbban fog kommunikálni, mint az elődje, már most sem teljesült.

Pedig az Átlátszó cikke nem egy apró bakiról szól, hanem egyszerre kérdőjelezi meg a kampányban és azóta is elhangzó vádat, miszerint az Alkotmányvédelmi Hivatal törvénytelenül próbált beavatkozni a választásba.

Figyeljenek bennünket, kérjenek számon bennünket!”

– mondta Magyar Péter szombati beiktatási beszédében, felhívva a figyelmet arra, hogy mind a sajtó, mind az emberek ellenőrizzék az új kormány lépéseit; nyugodtan közvetítsék feléjük a kérdéseiket és kritikájukat, mert nyitottan várják az észrevételeket. Ehhez képest az oknyomozó potál semmilyen reakciót nem kapott a cikkében szereplő állításokra és súlyos ügyre utaló gyanúkra.

Miről szól a „Buddha-botrány”?

A választási kampányban széles körben vált ismertté az M. T. monogramú, „Buddha” becenéven emlegetett informatikus, aki a Tisza Pártnak dolgozott, és talán dolgozik jelenleg is. Vele kapcsolatos bírósági iratok birtokába jutott az Átlátszó, amelyek szerint M. T.-t 2014-ben jogerősen elítélte a bíróság, mert 

megzsarolt egy nőt, akinek feltörte a közösségi oldalát, azon keresztül bejutott a számítógépébe és onnan szexuális tartalmú képeket szerzett meg.

Ezután 300 ezer forintot követelt áldozatától azért, hogy ne tegye közzé a nő közösségi oldalán a felvételeket. Az áldozat pedig kifizette neki a kizsarolt összeget.

Az Átlátszó cikke kitér még több olyan M. T.-nek tulajdonított cselekedetre is, amelyek tisztázása számos botrány hátterét világítaná meg. Ilyen például a Tisza Világ applikációval kapcsolatos adatszivárgás ügye, amelyről egy, a portálnak nyilatkozó ex-tiszás forrás azt állítja, hogy köze volt hozzá a „Buddha” nevű férfinak.

Kamu volt a kampány egyik legnagyobb port kavart ügye

Talán a legfontosabb a cikkben felsorolt állítások és gyanúra okot adó információk között a 2026-os országgyűlési választás egyik legjelentősebb botrányának a felemlegetése:

Ki az a „Henry”?

A választási kampány hajrájában durva támadás érte az Alkotmányvédelmi Hivatalt, amely jelentős mértékben hozzájárult ahhoz a közhangulathoz, amely felfokozta kormányzó jobboldal elleni indulatokat, emellett

sok olyan szavazót is elbizonytalanított, akik ennek a politikai tábornak voltak a támogatói.

Az állítás az volt, hogy a magyar titkosszolgálati elhárítás törvénytelenül próbál beavatkozni a választásba azzal, hogy „rádolgozik” az ellenzék legnagyobb pártjára. A tiszások által hősként ünnepelt Szabó Bence nyomozó erről szóló nyilatkozatait óriási közfigyelem kísérte, amelyben megnevezte az ügy kulcsszereplőjét „Henry” becenéven.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal próbálta megvédeni az intézmény becsületét és tisztázni magát a vádak alól, de ez a felfokozott választási hangulatban szinte senkit nem érdekelt.

Az Átlátszó viszont ebben a cikkében és már egy korábbiban is leírta, hogy nem életszerű az a vád, miszerint „Henry” az ő emberük lenne, viszont az lehetséges, hogy idegen szolgálat beavatkozása vagy más titkosszolgálati felderítést igénylő tényező miatt legitim módon nyomoznak a párt köreiben.

A mostani cikkben pedig egyenesen arra utalnak, hogy „Henry” és „Buddha” között lehet összefüggés, mert a tiszás informatikusnak számos olyan ügye volt, amely miatt rendeznie kellett a pártban meggyengült helyzetét. Ilyen ügyek voltak a vele szemben felvetődő zaklatási vádak is, amelyek miatt tiszás politikai aktivista nők tettek panaszt.

 

