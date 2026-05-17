Hazugságon kapták Magyar Pétert? Valótlan gazdasági adatokkal hergel

„Magyar Péter ma a Karmelitában történt kirándulásán ismét ugyanazokat a tévedéseket vagy inkább félrevezetéseket sulykolta, amiket a hét eleji ugyanitt a várban készült videójában is. Ezek hamis, túlzó, tényekkel nem alátámasztható számok a magyar szegénységről, gazdasági helyzetről. Tévesen állítja, hogy ezek a KSH vagy az Eurostat számai lennének, mert nem ezek a hivatalos adataink” – számolt be Szalai Piroska a Fidesz országgyűlési képviselője a tapasztalatairól.

Nézzük részletesen a pontos adatokat a hat hamis állítása kapcsán!

Magyar Péter szerint hazánk a legszegényebb ország az Európai Unióban.

Ezzel szemben az Európai Unió hivatalos mérése szerint Magyarország az uniós középmezőnyben van a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő emberek arányát tekintve, az uniós átlagnál 2017 óta jobbak vagyunk.

2. Magyar Péter szerint hárommillió honfitársunk él a létminimum alatt.

Ezzel szemben 1,8 millióan élnek a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával Magyarországon.

2010-ben ez a szám még valóban 3,1 millió volt, azóta jelentős javulás következett be.

1,3 millió ember – közülük több mint 300 ezer gyermek – tudott kitörni a szegénységből és csatlakozni a középosztályhoz 2010 óta!

3. Magyar Péter szerint egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt.

Ezzel szemben az Eurostat számai szerint 380 ezer a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő 65 év felettiek száma.

4. Magyar Péter szerint 400 ezer magyar gyermek él mélyszegénységben.

Ezzel szemben maximum 33 ezer!!!

2010-ben még 149 ezer mélyszegénységben élő gyermek volt.

A szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával élő 18 év alattiak száma is jelentősen csökkent, nagyjából megfeleződött 2010 óta. Soha nem látott mértékű javulást értünk el, jó példaként hivatkoznak Magyarországra szerte Európában.

5. Magyar Péter szerint 700-800 ezer honfitársunk kényszerült külföldön munkát vállalni azért, hogy el tudja tartani a családját.

Ezzel szemben ennek töredéke sincs!

Az ENSZ adatai szerint 2024-ben összesen a világban 539 ezer olyan ember élt, aki Magyarországon született. Ebben benne vannak a gyermekek és az idősek is, tehát nem mindenki “dolgozik” külföldön.