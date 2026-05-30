Vírusként terjed a videó, Magyar Péter még mindig ennyire megszállottja Orbán Viktornak

Futótűzként terjed a TikTokon egy videó, amely sokak szerint jól mutatja, hogy Magyar Péter miniszterelnökként sem tudott kilépni a kampányüzemmódból. Az Ursula von der Leyennel közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatón készült felvételt úgy vágták össze, hogy csak azok a pillanatok maradtak benne, amikor Orbán Viktor, Sulyok Tamás vagy Lázár János neve hangzik el – ezek számát pedig két kezünkön nem tudjuk megszámolni.

Egyébként az eredeti felvétel pénteken készült, amikor a miniszterelnök Brüsszelben diadalittasan kijelentette, hogy mintegy hatezer milliárd forint uniós támogatás feloldásáról sikerült megállapodni Brüsszellel. Ahogy az Origo is felhívta rá a figyelmet, azonban közel sem ennyire egyszerű a helyzet: a bizottság hivatalos szócsöveként működő Politico a találkozót követően arról cikkezett, hogy nem született semmiféle megállapodás, csupán egy kötelezettségvállalási listában állapodtak meg a felek. Amennyiben a magyar kormány augusztus 31-i határidővel teljesíti ezeket a feltételeket, akkor érkezhetnek meg az eddig politikai okokból visszatartott források.