A Magyar Péter – Wáberer György cicaharc részletei kezdenek kirajzolódni

Wáberer György milliárdos vállalkozó egy vele készült interjúban beszélt arról, hogy 100 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot. Magyar Péter erre reagálva írta ki a közösségi oldalára, hogy Wáberer a választás előtti napokban valóban küldött a pártjának ennyi pénzt, de az interjúig ő nem tudott róla, valamint nem tartanak igényt a vállalkozó támogatására, ezért haladéktalanul visszautalják neki. Az ügy több szempontból is furcsa, hiszen a nyilvánosságra került felvételek szerint Magyar Péter és Wáberer György jó kapcsolatban voltak, együtt ünnepelték a választás eredményét. A Világgazdasághoz most eljutott olyan információ, amely érthetővé teszi a történteket.

Wáberer György milliárdos vállalkozó csalódott, hogy nem lett belőle tiszás miniszter, ezért önmagával kompromittálta Magyar Pétert

Meglepő konfliktus robbant ki a napokban Wáberer György és Magyar Péter között. A fejlemény azért is volt váratlan a nyilvánosság számára, mert a közelmúltban világossá vált, hogy a korábban a Fidesz-kormányzatban is pozíciót betöltő üzletember a napokban felálló Tisza-kormányhoz pártolt – írja a Világgazdaság.

A milliárdos vállalkozó a vele készült interjúban elmondta, hogy 100 millió forintot utalt a Tisza Pártnak, és a pénzéért cserébe egy élhető országot kért Magyar Pétertől, amikor személyesen találkoztak.

Magyar Péter magyarázata

A leendő kormányfő erre azt reagálta a közösségi oldalán, hogy nem tudott Wáberer támogatásáról, ezért utána kellett nézzen, és valóban, a választás előtti napokban, több részletben kapták meg a megjelölt összeget a milliárdostól. Ezt felismerve azonnal intézkedett a támogatás visszafizetéséről. Mint ahogy a Világgazdaság rávilágít, Magyar Péter magyarázkodása nagyon nem életszerű, hiszen egy ekkora összeg beérkezése bizonyosan nem marad észrevétlen mintegy három héten keresztül a kedvezményezett számára.

Sokkal életszerűbb viszont, hogy a milliárdos vállalkozó támogatása pusztán amiatt vált problémássá a Tiszának, mert kiderült. Ha továbbra is rejtve marad a nyilvánosság elől, nem valószínű, hogy ezt az összeget – pláne nem ekkora zajt csapva – valaha is visszajuttatta volna Magyar Péter.