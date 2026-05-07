A Magyar Péter – Wáberer György cicaharc részletei kezdenek kirajzolódni

Wáberer György milliárdos vállalkozó egy vele készült interjúban beszélt arról, hogy 100 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot. Magyar Péter erre reagálva írta ki a közösségi oldalára, hogy Wáberer a választás előtti napokban valóban küldött a pártjának ennyi pénzt, de az interjúig ő nem tudott róla, valamint nem tartanak igényt a vállalkozó támogatására, ezért haladéktalanul visszautalják neki. Az ügy több szempontból is furcsa, hiszen a nyilvánosságra került felvételek szerint Magyar Péter és Wáberer György jó kapcsolatban voltak, együtt ünnepelték a választás eredményét. A Világgazdasághoz most eljutott olyan információ, amely érthetővé teszi a történteket.
Meglepő konfliktus robbant ki a napokban Wáberer György és Magyar Péter között. A fejlemény azért is volt váratlan a nyilvánosság számára, mert a közelmúltban világossá vált, hogy a korábban a Fidesz-kormányzatban is pozíciót betöltő üzletember a napokban felálló Tisza-kormányhoz pártolt – írja a Világgazdaság.
A milliárdos vállalkozó a vele készült interjúban elmondta, hogy 100 millió forintot utalt a Tisza Pártnak, és a pénzéért cserébe egy élhető országot kért Magyar Pétertől, amikor személyesen találkoztak.
Magyar Péter magyarázata
A leendő kormányfő erre azt reagálta a közösségi oldalán, hogy nem tudott Wáberer támogatásáról, ezért utána kellett nézzen, és valóban, a választás előtti napokban, több részletben kapták meg a megjelölt összeget a milliárdostól. Ezt felismerve azonnal intézkedett a támogatás visszafizetéséről. Mint ahogy a Világgazdaság rávilágít, Magyar Péter magyarázkodása nagyon nem életszerű, hiszen egy ekkora összeg beérkezése bizonyosan nem marad észrevétlen mintegy három héten keresztül a kedvezményezett számára.
Sokkal életszerűbb viszont, hogy a milliárdos vállalkozó támogatása pusztán amiatt vált problémássá a Tiszának, mert kiderült. Ha továbbra is rejtve marad a nyilvánosság elől, nem valószínű, hogy ezt az összeget – pláne nem ekkora zajt csapva – valaha is visszajuttatta volna Magyar Péter.
Mit kérhetett valójában Magyartól Wáberer a támogatásért cserébe?
A Világgazdasághoz olyan információk jutottak el, amelyek magyarázatul szolgálhatnak a furcsa történésekre:
Wáberer György neve felmerült lehetséges miniszterjelöltként, méghozzá a közlekedési és beruházási minisztérium élén.
A lap munkatársa úgy tudja, hogy a milliárdos vállalkozó szerepelt egy szűkített, három jelöltet tartalmazó listán Vitézy Dávid és egy építőipari multi egyik vezetője mellett.
Végül Magyar Péter április 24-én ismertette, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, ezzel pedig eldőlt, hogy Wáberer György nem lesz a Tisza-kormányban miniszter. Pár nappal később pedig a nagyvállalkozó beismerte a 100 milliós adományt.
Az információkat sorba rendezve akár az is elképzelhető, hogy ami történt, az Wáberer György bosszúja lehetett, ami a Tisza Párttal való vitájának kicsúcsosodása volt
– vonja le a következtetést a Világgazdaság szerzője.
Tehát, ha a fenti okfejtés az igazságot takarja, akkor
Wáberer György azzal állt bosszút Magyar Péteren, hogy önmagával kompromittálta.