A bosszúszomjas Magyar Péter zaklatott idegállapotba kerülhetett

A Magyar Nemzetnek adott interjút Havasi Bertalan, aki hivatali visszaélés miatt feljelentette Magyar Pétert. A felmentett helyettes államtitkár még múlt szombaton vitatkozott össze a kormányfővel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületének a tetején.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba

Fotó: Képernyőkép HírTV

Havasi szerint

Magyar már azzal elkövette a bűncselekményt, hogy kiadta az utasítást, hogy távolítsák el az akkor még hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájának helyet adó épületből.

Annak kapcsán, hogy még aznap megjelent a Magyar Közlönyben, hogy felmentették a pozíciójából, úgy vélekedett, hogy

nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat, ami a döntést keretezte.

A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét, hogy kiadta az utasítást, hogy

teljesen önkényesen, jogszerűtlenül távolítsanak el egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából.

Remélem, hogy ezt visszaigazolja majd a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozása is”

– mutatott rá Havasi, megjegyezve:

nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat,

ami ezt a döntést keretezte, és azt, hogy csak emiatt kiadtak egy Magyar Közlönyt. Havasi valószínűsíti, hogy az ideges kapkodás miatt rontották el a javaslatot tevő miniszter megjelölését a Magyar Közlönyben.”