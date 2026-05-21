Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ön is használja?

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Sport

Olasz focihorror: sportvezető családját is bántalmazták az elképesztő tömegverekedésben – videó

havasi bertalan

A bosszúszomjas Magyar Péter zaklatott idegállapotba kerülhetett

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Havasi Bertalan példát akar mutatni, hogy mindenki álljon ki azért, ami neki törvényesen jár. Magyar Péter, már, mint miniszterelnök, szerinte bűncselekményt követett el. A Magyar Nemzet interjút készített Orbán Viktor egykori és most már újra megbízott sajtófőnökével, amiből az is kiderül, hogy milyen poénos tárgyak vannak még a gyűjteményében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
havasi bertalanminiszterelnöki kabinetirodabűncselekményMagyar Péter

A Magyar Nemzetnek adott interjút Havasi Bertalan, aki hivatali visszaélés miatt feljelentette Magyar Pétert. A felmentett helyettes államtitkár még múlt szombaton vitatkozott össze a kormányfővel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületének a tetején.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba
Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba
Fotó: Képernyőkép HírTV

Havasi szerint

Magyar már azzal elkövette a bűncselekményt, hogy kiadta az utasítást, hogy távolítsák el az akkor még hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájának helyet adó épületből.

Annak kapcsán, hogy még aznap megjelent a Magyar Közlönyben, hogy felmentették a pozíciójából, úgy vélekedett, hogy

nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat, ami a döntést keretezte.

Magyar Péter bosszúszomjas kormányfő

A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét, hogy kiadta az utasítást, hogy

teljesen önkényesen, jogszerűtlenül távolítsanak el egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából. 

Remélem, hogy ezt visszaigazolja majd a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozása is”

– mutatott rá Havasi, megjegyezve:

nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat,

ami ezt a döntést keretezte, és azt, hogy csak emiatt kiadtak egy Magyar Közlönyt. Havasi valószínűsíti, hogy az ideges kapkodás miatt rontották el a javaslatot tevő miniszter megjelölését a Magyar Közlönyben.”

Feljelentették Magyar Pétert hivatali visszaélés miatt

Havasi elárulta, hogy nem csak azért küzd a felmentési pénzért, hogy azt megkapja és aztán saját célra vagy politikailag üldözött kormánytisztviselők jogsegélyére fordítsa, hanem példát akar mutatni, hogy

mindenki álljon ki azért, ami neki törvényesen jár.

Ne engedjük, hogy ezt Magyar Péter elvegye. Egyúttal figyelmeztetek minden állami vezetőt, hogy aki a törvényesen járó juttatást törvénytelen módon megpróbálja elvenni, szintén bűncselekményt követ el”

– szögezte le.

A lapban megjelent interjúban arról is olvashatnak, hogy:

  • hová tűnt a legendás kólásdoboz,
  • hogyan lett egy eurócentes a magyar állam aranytartaléka,
  • és kire hasonlít inkább az Orbán Viktort ábrázoló mellszobor?

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!