Feljelentették Magyar Pétert hivatali visszaélés miatt

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt az I. kerületi rendőrkapitányságon.

Magyar Pétert feljelentették Fotó: Hatlaczki Balázs

Az MTI-hez eljuttatott közleményében Havasi Bertalan azt írta: Magyar Péter a nyilvánosság előtt közvetített minisztériumi bejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve adott „törvénytelen utasítást” arra, hogy a Készenléti Rendőrség vezesse ki őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található.

Felszólították Magyar Pétert

Havasi Bertalan szerint a rendszerváltás óta példátlan eset, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök minden jogi eljárás és törvényes indok nélkül, erővel próbál eltávolíttatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt a saját irodájából és minisztériumából.

A korábbi helyettes államtitkár hangsúlyozta: állami vezetői igazolványa felmentéséig valamennyi minisztériumba és közintézménybe belépésre jogosította, függetlenül az intézmények elnevezésétől vagy esetleges költözésétől.

Úgy fogalmazott: a miniszterelnök rendőri intézkedést sürgető érvelése szerinte semmilyen módon nem állja meg a helyét, és a történtek a hatalommal való visszaélés kategóriájába tartoznak.

„Felszólítom Magyar Pétert, hogy az idegrendszerét próbálja meg kormányzásra alkalmas állapotban tartani, illetőleg mielőbb abba hozni” – fogalmazott közleményében Havasi Bertalan.