Márki-Zay Péter keményen kiosztotta a miniszterelnököt

Márki-Zay Péter szerint 3200 polgármester szisszent fel, amikor Magyar Péter nekifogott a politikusi, köztük a nem is kormányzati alkalmazott polgármesterek fizetéscsökkentésének – számolt be a Mandiner.

Márki-Zay Péter és Magyar Péter nem sokáig lesznek barátok

Márki-Zay nem erre szavazott

A hódmezővásárhelyi polgármester két önkormányzati szövetségnek is elnökségi tagja, ezért a MÖSZ, MJVSZ nevében is beszélt, amikor véleményének adott hangot ebben a kérdésben.

Többen arra hivatkoztak, hogy a polgármesterek (politikusok) a hivatalosnál jóval többet kerestek (loptak), ami engem felháborított. Áprilisban egy olyan rendszerváltásra szavaztam, ahol a politikusokat is tisztességesen megfizetik, mert nekik nemet kell mondaniuk minden kísértésnek, a tolvajoknak pedig nem a fizetését csökkentik, hanem lecsukják őket”

– írta, hozzátéve,

a városvezetők 2024 nyarán öt évre kaptak megbízást a választóktól, adott fizetéssel és feltételekkel.”

Szerinte egy 20 milliárdos költségvetésű város polgármesterének fizetése biztosan alacsonyabb, mint egy 20 milliárdos cég vezérigazgatói bére, miközben a feladat és a felelősség sokkal nagyobb.

A velem konzultáló polgármesterek éppenséggel Magyar Péter és a Tisza győzelméért kampányoltak, és a változtatásokat most büntetésként élik meg”

– közölte, jelezve, hogy a hosszú évekig befagyasztott fizetésük csak az elmúlt években emelkedett a beosztottaik fölé, amit nyilván a kormánypárti kollégáik lobbiztak ki az előző kormánynál.

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint amit Magyar Péter tesz, az szimpla populizmus, és a rosszul fizetett magyar munkavállalókat könnyű hergelni.

Az egykori szövetséges szembekerülhet a hatalommal

Nos, a mi feladatunk, hogy a leghangosabban tiltakozzunk, ha az Orbán-rendszer legyőzése után máris egy újabb Fideszt, azaz egy újabb leválthatatlan, autokratikus, minden alternatívát eltipró és megsemmisítő pártállamot építene a Tisza, ugyanis – bár számomra is örömteli lenne a korrupt rendszert kiszolgáló pártkatonákat megfosztani polgármesterségüktől – erre semmilyen jogállami indok nem létezhet. Még a Fidesz sem vetemedett arra, hogy egy legitim mandátumot félbevágjon, 2024-ben ezért tartott a ciklus októberig, annak ellenére, hogy a választásokat előrehozták júniusra.”

Szerinte, aki kétségbe vonja a 2024-es önkormányzati választások legitimitását, az megkérdőjelezi a 2026-os országgyűlési választások eredményét is. Továbbá, mint írta, ha az egyszínű parlament, egy általuk választott köztársasági elnök, általuk választott alkotmánybíróság és legfőbb ügyész, médiatanács és közmédia-vezetők után egy hatalmi trükközéssel most még az önkormányzatok is tiszássá válnának, az oly mértékű hatalomkoncentrációhoz vezetne, hogy még egy mégoly szerény, egészséges önkritikával rendelkező, visszafogott vezetőből is egy csapásra egy teljesen kifejlett Orbán válhatna.

Még ha el is tekintünk eme velejéig diktatórikus szcenáriótól, a polgármesterek megválaszthatóságának két ciklusban maximálása akkor is teljesen indokolatlannak tűnik, egy kisebb településen gyakran egyszerűen nincs verseny, nem akadnak önként jelentkező kihívók a polgármesteri tisztségre, a jelen viszonyok között, különösen vidéken, kockázatossá válna a polgármesterség elvállalása. Semmi nem indokolja a megbízatás hosszának korlátozását”

– szögezte le Márki-Zay.