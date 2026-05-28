Márki-Zay: Adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat a Tisza Párt

Márki-Zay Péter élesen bírálta a miniszterelnöki cikluskorlátról szóló javaslatot, és annak lehetséges önkormányzati következményeire is figyelmeztetett. A politikus szerint, ha a szabályozást a polgármesterekre is kiterjesztik, azzal számos tapasztalt helyi vezetőt kizárhatnak a választásokból – derült ki a HírTV legújabb videójából.

Márki-Zay Péter: Adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat a Tisza Párt Fotó: Máté Krisztián

Mint fogalmazott: „Amit Orbán Viktorral megtesznek, egy lex Orbán, vagy egy hivatali időlimitálás során, ha ugyan ezt fogják alkalmazni, mint ahogy fölvetették a polgármesterekre, akkor Magyarország legismertebb polgármesterei – köztük én is – el sem indulhatnak ezen a választáson.”

Márki-Zay hangsúlyozta, nem személyes ügyként beszél a kérdésről, hanem általános problémára hívja fel a figyelmet. Szerinte a szabályozás a fideszes és más politikai oldalon álló polgármestereket egyaránt érintheti.

A politikus úgy látja, a javaslat lehetőséget teremthet arra, hogy a Tisza Párt fokozatosan kiterjessze befolyását a teljes politikai rendszerre.

Itt megnyílik a Tisza Párt előtt, hogy a parlament, meg a köztársasági elnök, meg a különböző méltóságok után az önkormányzatokat is elfoglalja

– mondta.

Márki-Zay szerint ennek következménye az lehet, hogy az ország politikai rendszere egy irányba tolódik el.

Akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben leszünk

– fogalmazott.

A politikus végül hozzátette: