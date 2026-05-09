Megalakult az új Országgyűlés

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.
A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt.

A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven.

Parlament, Az Országgyűlés alakuló ülése, Országgyűlésalakulóülése, Magyar Péter miniszterelnök, MagyarPéterminiszterelnök, 2026. május 9., 2026.05.09.
Galéria: Az új Országgyűlés alakuló ülése
Az új Országgyűlés alakuló ülésének előkészületeit végzik az Országházban 2026. május 9-én

Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízóleveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangúlag, 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét.

A 199 fős Országgyűlésben a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek nyolc, a Mi Hazánknak hat képviselője van.

Az Országgyűlés korelnökéből - aki a legidősebb képviselő, a 73 éves Vitányi István (Fidesz) - és a korjegyzőkből - vagyis a legfiatalabb képviselőkből - álló testület jelentést tett a mandátumvizsgálat eredményéről, amely mindenki megbízólevelét szabályszerűnek találta.

Az elnöki pulpitus jobb oldalán a Tisza Párt politikusai foglalnak helyet, mellettük a KDNP, majd a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői ülnek.

Vitányi István bejelentette a kormány megbízatásának megszűnését. Innentől - az alaptörvény értelmében - a 2022-ben megalakult kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

