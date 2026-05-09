Megkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése

Megnyitotta az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton 10 óra után.

Magyar Péter leendő miniszterelnök (k) érkezik az új Országgyűlés alakuló ülésére

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt. Ezt követően az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízólevelek átvételét.

Sulyok Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt (Fidesz), akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.