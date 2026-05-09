Megkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése

Megnyitotta az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton 10 óra után.
A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt. Ezt követően az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízólevelek átvételét.
Sulyok Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt (Fidesz), akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.
A 199 fős parlamentben a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek nyolc, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az Országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. Ez a nap egyben az Európa-nap is, ugyanis 1950. május 9-én mondta el Robert Schuman francia külügyminiszter történelmi jelentőségű beszédét, amelyben felvázolta az európai együttműködés elmélyítésének tervét.