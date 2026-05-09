sulyok tamás

Megkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése

A köztársasági elnök megnyitotta az Országgyűlés alakuló ülését. A rendszerváltozás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az Országgyűlés alakuló ülését.
Megnyitotta az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton 10 óra után.

Budapest, 2026. május 9. Magyar Péter leendő miniszterelnök (k) érkezik az új Országgyűlés alakuló ülésére az Országházban 2026. május 9-én. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter leendő miniszterelnök (k) érkezik az új Országgyűlés alakuló ülésére
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt. Ezt követően az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízólevelek átvételét.

Sulyok Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt (Fidesz), akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.

Parlament, Az Országgyűlés alakuló ülése, Országgyűlésalakulóülése, Magyar Péter miniszterelnök, MagyarPéterminiszterelnök, 2026. május 9., 2026.05.09.
A 199 fős parlamentben a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek nyolc, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az Országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. Ez a nap egyben az Európa-nap is, ugyanis 1950. május 9-én mondta el Robert Schuman francia külügyminiszter történelmi jelentőségű beszédét, amelyben felvázolta az európai együttműködés elmélyítésének tervét.

 

