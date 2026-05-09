Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

A választáson győztes Tisza Párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők.

Magyar Péter miniszterelnök leteszi esküjét az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Magyar Péter ezután esküt tett az Országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sulyok Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló.

Magyar Péter miniszterelnök (j) fogadja Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter gratulációját eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként.

A miniszterelnökké választása után Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén azt mondta:

Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat."

Magyar Péter az eskütétele után elmondott beszédében kiemelte, hogy hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antall József.

Tisztesség, bátorság, bölcsesség: miniszterelnökként kellő alázattal ebben fogok példát venni, és tanulni tőlük"

- fogalmazott, majd hozzátette:

Érzem és értem a felelősségem".

A kormányfő hangsúlyozta:

Nem azért állok most itt, mert különb vagyok bárkinél az országban, hanem mert magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. Ez a bizalom, amelyet kaptak, egyszerre megtiszteltetés és súlyos erkölcsi kötelesség”.

Magyar Péter, újonnan megválasztott miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülésén, arról is beszélt,hogy szerinte a magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárásra kerüljön az az elmúlt évtizedek sodródása.

Magyar Péter azt mondta, hogy az emberek arra adtak felhatalmazást, hogy új fejezetet nyissanak Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsanak, "hogy kezdjük újra".

Azonban újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ezért szembenézésre igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség, és ha ezek bármelyike hiányzik, a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd"

- fogalmazott az új miniszterelnök.