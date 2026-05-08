„Ki sem kellett volna nevezni!” – elszabadultak az indulatok Magyar Péter sógorának visszalépése után

Az ügy azért vált különösen érzékennyé, mert a Magyar Péter korábban rendszeresen a Fidesz-kormány idején kiépített „urambátyám rendszer” lebontásáról beszélt, ezért sok kommentelő szerint visszás volt, hogy a leendő miniszterelnök a sógorának adta volna az egyik legfontosabb tárcát. A csütörtök délutáni bejelentés után percek alatt elárasztották a közösségi oldalakat a vélemények, hozzászólások.

Magyar Péter sógora visszalépett a jelöltségtől, mely vegyes reakciókat váltott ki (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

„Azt a tüzet oltják, amit ők gyújtottak meg”

A legtöbb kommentelő szerint nem a visszalépés ténye volt a legnagyobb probléma, hanem maga a jelölé. Mandula Viktor újságíró ironikus hasonlattal írta le a helyzetet:

Kicsit arra emlékeztet, amikor gyerekként direkt azért elmentem buszozni, hogy átadhassam a helyemet egy néninek, és meglegyen a napi jócselekedetem.”

Erre reagálva egy kommentelő még élesebben fogalmazott:

Úgy lett volna pontos a hasonlatod, hogy kirúgtad egy néni lábát, hogy aztán, kedvesen mosolyogva felsegíthesd...”

Többen azt kifogásolták, hogy Melléthei-Barna Márton eleve elfogadta a felkérést. Egy kommentelő szerint:

Miért fogadta el a kinevezést? Azonnal vissza kellett volna utasítani.”

Mások szerint a történet azt mutatja, hogy a Tisza Párt sem tudta elkerülni ugyanazokat a politikai csapdákat, amelyeket korábban másokon számon kért.