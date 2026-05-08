Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Ezt látnia kell!

Sokkot kaptak a tudósok: kiderült, mi volt a 3I/ATLAS rejtélyes szállítmánya

Magyar Péter

„Ki sem kellett volna nevezni!” – elszabadultak az indulatok Magyar Péter sógorának visszalépése után

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kommentcunamit indított el, hogy visszalépett az igazságügyi miniszteri poszttól Melléthei-Barna Márton, a leendő miniszterelnök, Magyar Péter sógora. Egyesek nemcsak a visszalépést kommentálták a közösségi médiában, hanem magát a jelölést is politikai hibának nevezték. Ugyanakkor voltak olyanok is, akik gratuláltak Mellétheinek, becsületes lépésnek nevezve a visszalépést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PétersógorkommentszekcióMelléthei-Barna Mártonvisszalépés

Az ügy azért vált különösen érzékennyé, mert a Magyar Péter korábban rendszeresen a Fidesz-kormány idején kiépített „urambátyám rendszer” lebontásáról beszélt, ezért sok kommentelő szerint visszás volt, hogy a leendő miniszterelnök a sógorának adta volna az egyik legfontosabb tárcát. A csütörtök délutáni bejelentés után percek alatt elárasztották a közösségi oldalakat a vélemények, hozzászólások.

Magyar Péter
Magyar Péter sógora visszalépett a jelöltségtől, mely vegyes reakciókat váltott ki (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

„Azt a tüzet oltják, amit ők gyújtottak meg”

A legtöbb kommentelő szerint nem a visszalépés ténye volt a legnagyobb probléma, hanem maga a jelölé. Mandula Viktor újságíró ironikus hasonlattal írta le a helyzetet:

Kicsit arra emlékeztet, amikor gyerekként direkt azért elmentem buszozni, hogy átadhassam a helyemet egy néninek, és meglegyen a napi jócselekedetem.”

Erre reagálva egy kommentelő még élesebben fogalmazott:

Úgy lett volna pontos a hasonlatod, hogy kirúgtad egy néni lábát, hogy aztán, kedvesen mosolyogva felsegíthesd...”

Többen azt kifogásolták, hogy Melléthei-Barna Márton eleve elfogadta a felkérést. Egy kommentelő szerint:

Miért fogadta el a kinevezést? Azonnal vissza kellett volna utasítani.”

Mások szerint a történet azt mutatja, hogy a Tisza Párt sem tudta elkerülni ugyanazokat a politikai csapdákat, amelyeket korábban másokon számon kért.

Lemondott a Tisza igazságügyiminiszter-jelöltje

Brüsszelnek is kellemetlen lehetett?

Te, Márton, hát, miért nem mondtad, hogy sógorok vagyunk? Különben is, mennyi az idő, Marci?”

– kommentálta az ügyet Hont András újságíró, utalva Magyar Péter interjújára a Partizánban, ahol az akkor még csak miniszterelnök-jelölt magából kikelve esett neki a műsorvezető Gulyás Mártonnak. A nemzetközi dimenzió sem maradt ki a hozzászólásokból. Többen arra utaltak, hogy az ügy már Brüsszelben is kellemetlen lehetett:

Már az EU-nak sem tetszett!”

Akadtak azonban olyanok is, akik egyetértettek a döntéssel, de őszinte sajnálatukat fejezték ki. Mások dicsérték Melléthei jellemét:

Az igazán nagy emberek néha épp azzal mutatják meg a nagyságukat, hogy félre tudnak állni a közös ügy érdekében.”

A reakciókból jól látszik: a történet jóval túlmutat egy egyszerű személyi kérdésen. Sokak szemében ez lett az első komoly hitelességi próbatétele annak a politikai oldalnak, amely eddig éppen a nepotizmus és a politikai összefonódások ellen határozta meg magát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!