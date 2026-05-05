Menczer Tamás: A Fidesz a „Balásy Gyulák" miatt veszítette el a választást

Menczer Tamás, fideszes politikus, a közösségi oldalán Balásy Gyula médiavállalkozót és a hozzá hasonló pénzembereket tette felelőssé a Fidesz-KDNP választási vereségéért.

Menczer Tamás fideszes politikus szerint nem a kampány vagy a háborús kommunikáció, hanem a Balásy Gyulák megjelenése vezetett a Fidesz kormány kudarcához.



Menczer Tamás: Nem szabadott volna hagyni, hogy a "Balásy Gyulák" megjelenjenek körülöttünk

Miért vesztettünk?

- tette fel a kérdést posztjában a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki szerint ez nem a kampány miatt, és nem is azért történt, amit a háborúról mondtak.

Balásy Gyula miatt vesztettünk, és itt a konkrét személy mellett a jelenségre is gondolok"

- rögzítette Menczer Tamás, hozzátéve, hogy Balásy Gyula korábban két 60 milliós veterán luxusautó mellett pózolva "pökhendiskedett" a 444 riporterével, most meg a "tiszás Kontrollba megy sírni."

A fideszes politikus ezzel arra reagált, hogy hétfőn Balásy Gyula médiavállalkozó - aki az elmúlt években több mint száz milliárdnyi állami megbízást kapott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától - a Kontroll YouTube-csatornáján vele készült beszélgetésben azt jelentette be, hogy lemond valamennyi rendezvényszervező, kommunikációs és médiacégében birtokolt tulajdonrészéről, azokat felajánlja az állam részére.

Menczer Tamás a médiavállalkozó 444-nek adott interjújáról azt írta, hogy a pökhendiségnél is jobban zavarja az elképesztő ostobaság, amit Balásy abban bemutatott.

Ezért vesztettünk. A Balásy Gyulákat már nem bírtuk el"

- hangsúlyozta Menczer Tamás, majd kiemelte, hogy az elmúlt 16 évnek számos fontos eredménye van - ezek között említette többek között a családtámogatási rendszert és rezsicsökkentést is - de szerinte:

Mindezekkel együtt sem szabadott volna hagyni, hogy a Balásy Gyulák megjelenjenek körülöttünk."

A politikus posztjában leszögezte, hogy a "Balásy Gyulák" az ő számára nem a Fideszt jelentik, őket sem korábban, sem most tekintette a közösségük részének. Menczer Tamás - aki a következő parlamenti ciklusban nem lesz képviselő - arról is írt, a megújulás számára azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeni, olyat, amelynek még a közelében sincsenek ilyen alakok.

Ez kétségkívül nehéz lesz, nagy vereség után vagyunk. Nehéz, de úgy gondoljuk, hogy lehetséges"

- fogalmazott.