Menekült a pénzügyminiszter a Hír TV kérdései elől

Filmbe illő menekülést mutatott be Magyar Péter pénzügyminisztere, amikor a Hír TV riportere a 480 forintos fix üzemanyagárra vonatkozó ígéretükre akarta emlékeztetni. Kármán András először az autójába bújt a riporter elől, majd szó nélkül berohant a Minisztériumba.

Mint korábban mi is megírtuk, a kampány idején követelte a 480 forintos rögzített üzemanyagárat a Magyar Péter. Akkor az Orbán-kormányon gúnyolódva azt hangoztatta: nem nagy dolog erre a mértékre mérsékelni az árat, csak akarni kell.

A Tisza első, szerdai kormányülésén azonban kiderült, hogy a hangzatos kampányszlogeneket a gyakorlatba már nem nagyon akarja átültetni a Tisza-kabinet.

Magyar Péter ugyanis ingerülten reagált, amikor korábbi követelésére emlékeztették.

Magyar Péter azt védett üzemanyagárat tartja meg, amit az általa kritizált Orbán-kormány vezetett be. Így tankolhatják továbbra is az autósok 595 forintért a benzint és 615 forintért gázolajat.