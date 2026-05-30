Fideszes képviselő "a migrációs paktumról": már látjuk, hogy egy valamin már biztosan dolgozik a kormány

Szombat délelőtt egy videóban értékelte a magyar kormány és az Európai Bizottság pénteki egyeztetését Szűcs Gábor.

A fideszes politikus képviselőtársának, a tiszás Velkey Györgynek a nyilatkozatából indult ki. Velkey korábban azt találta mondani, hogy a Fidesznél és az ellenzéknél nincsenek tisztában azzal, hogy "miben van" a kormány, miközben ők mennek előre.

Szűcs cinikusan azt mondta, hogy igen, valóban szépen haladnak: erőltetik a visszamenőleges hatályú jogalkotást, politikai leszámolás céljából felállítanak a kommunista népbíróságok mintájára különféle vizsgálóbizottságokat, gyártják a minden szakmaiságot nélkülöző háromsoros kormányhatározatokat és jogtalanul elbocsátják a kormánytisztviselőket.

Majd hozzátette, tegnap legalább tegnap megtudhattuk, hogy egy valamin valóban dolgozik a magyar kormány: a migrációs paktum megvalósításán. Ezen ponton bevágta Ursula von der Leyent, aki a következőket mondta: "sokat dolgoztunk azon, hogy a migrációs paktumot hogyan lehetne bevezetni. Tudjuk, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte.

Ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal közösen."

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, pénteken közös sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Magyarországnak járó, de eddig visszatartott uniós forrásokról.

Bár konkrétumok nem derültek ki az egyeztetés végkimeneteléről, Magyar Péter azzal állt elő, hogy már most sikerült haza hozni az eddig befagyasztott forrásokat.

Csakhogy a Politico nem sokkal később cáfolta a kormányfőt, és egy terjedelmes cikkben bizottsági tisztségviselőkre hivatkozva arról írt, hogy nem született semmiféle megállapodás Magyarország és Brüsszel között. A felek csupán egy kötelezettségvállalási listában egyeztek meg, azokban a feltételekben, amelyeket a magyar kormánynak augusztus 31-ig teljesítenie kell az uniós pénzek kifizetéséhez.