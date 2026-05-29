A migrációs paktum elfogadása csak a jéghegy csúcsa lehet a Magyar Péter és Brüsszel megállapodásában

Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki találkozóján egyértelműen kiderült, hogy a Tisza Párt kormánya életbe fogja léptetni a migrációs paktumot Magyarországon – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Az Európai Bizottság elnöke mintegy 16,4 tized milliárd euró felszabadításáról állapodott meg a magyar miniszterelnökkel, s az ezt követő közös sajtótájékoztatón von der Leyen meglehetősen beszédes kijelentéseket tett a bevándorlás intézményesítésének kérdéséről.

„Aztán a migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal” – fogalmazott Ursula von der Leyen.

Mint ismert, idén június 12-én hatályba lép a migrációs paktum az egész Európai Unióban.

Noha Magyar Péter a kampány során tagadta, hogy elfogadnák a paktumot, ám az új Tisza-kormány külügyminisztere a Válaszonline-nak adott interjújában arról beszélt, hogy nem fognak ellene tiltakozni. A beszélgetés során a paktumban rejlő veszélyeket sem tárgyalták.

A migrációs paktum elfogadása azonban csak a jéghegy csúcsa lehet, ugyanis egyelőre ismeretlen, hogy Magyar Péter milyen ígéreteket tett von der Leyenéknek az uniós források feloldásáért. Több fideszes politikus – köztük Orbán Viktor pártelnök – is megkongatta a vészharangot, hogy a Tisza valójában a magyarok kontójára állapodott meg, s hogy egyebek mellett a családi adókedvezményeket, a nyugdíjrendszert, valamint a rezsicsökkentést is negatívan érintheti Magyar Péter és Brüsszel paktuma.