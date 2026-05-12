Orbán Anita elszólta magát: Több tízezer migráns érkezhet Magyarországra

A Tisza Párt győzelmével a magyar választók akaratlanul is a migránsok tömeges érkezésére adták szavazatukat. A párt egyik legfőbb ígérete az uniós pénzek hazahozatala volt, azonban arról kevesebb szó esett, hogy ennek mi lenne az ára. Magyar Péter ugyanis csak akkor juthat hozzá az uniós forrásokhoz, ha teljesíti az Európai Bizottság követeléseit – ezek közé tartozik a migrációs paktum maradéktalan végrehajtása is.

Orbán Anita meghallgatása után már nem kérdés: a Tisza-kormány végrehajtaná a migrációs paktumot (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Júniustól hatályba lépnek a paktum rendelkezései, amelyek

kötelező kvótákat,

pénzügyi hozzájárulást és

menekültkérelmek tízezreinek elbírálását

írják elő Magyarország számára.

A Tisza kettős kommunikációja és ferdítése a migrációs paktum kérdésében

A Tisza Párt a kampány alatt itthon kemény hangot ütött meg az illegális migrációval szemben. Magyar Péter tavaly még kifejezetten azt hangsúlyozta – erről a párt hivatalos YouTube-csatornáján videó is elérhető –, hogy a Tisza Párt a szigorú és következetes fellépés mellett lesz az illegális migrációval kapcsolatban, megtartja a déli határkerítést. Ezzel párhuzamosan a tiszás EP-képviselők Brüsszelben olyan javaslatokat támogattak, amelyek egyenesen a migrációs paktum végrehajtását szolgálják.

Orbán Viktor: A migrációs paktum Magyarország végét jelenti

A leköszönt miniszterelnök már korábban számos alkalommal, világosan figyelmeztetett erre. A kampány egyik fontos eleme szerint a Tisza Párt, ha szándékában is állna, nem tudna nemet mondani Brüsszelnek; most pedig beigazolódni látszik, hogy valóban nem. A volt miniszterelnök a kampányidőszakban többek között a Harcosok órája című műsorban is hangsúlyozta:

Ha valaki ma azt mondja magáról, hogy európai politikus, és kompromisszumot akar az Európai Bizottsággal, akkor annak előfeltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. A Tisza is erről beszél, csak jó fül kell hozzá.”

Hozzátette:

a paktum elfogadása azt jelenti, hogy több tízezer ember számára kell menekülttábort építeni – ez a kötelezettség már most is fennáll, csak Magyarország nem hajtja végre –, valamint Brüsszelből döntenek arról, hogy kik és mennyien jöjjenek Magyarországra. „A migrációs paktum Magyarország végét jelenti” – szögezte le Orbán Viktor.

Orbán Anita egyértelművé tette: pénzért bármit

Hétfőn, a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatásán Orbán Anita, a leendő külügyminiszter a bizottság előtt egyértelműen kijelentette:

Magyarország a jövőben nem „bot a küllők között” akar lenni, hanem aktív és konstruktív partner az uniós döntéshozatalban. Kiemelte, hogy az EU-s pénzek megszerzése az egyik legfontosabb feladat, ehhez azonban jelentős jogalkotási munkára lesz szükség.

Bóka János szerint ez egyértelmű jelzése annak, hogy a Tisza Párt végre kívánja hajtani a migrációs paktumot – vagyis nyíltan vállalja, hogy enged a brüsszel kéréseinek.