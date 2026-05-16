Több napja megalakult a kormány, de a Miniszterelnökséget vezető miniszternek még mindig nincs Facebook-oldala

Három napja megalakult a Tisza-kormány, de egyelőre még nincs Facebook-oldala a Partizánból szalajtott kancelláriaminiszternek, Ruff Bálintnak – vette észre az Origo.

A közösségi média mellőzése annak fényében furcsa, hogy Ruff elmondása szerint az általa vezetett tárca lesz az új kormányzati struktúra agyközpontja.

A minisztériumban lesz a kormányzati stratégia központja, valamint szakpolitikai referatúra segíti a hatékony döntéshozatalt. Ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja – nyilatkozta a tárcavezető a Válasz Online-nak napokban.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, azóta a Magyar Közlönyben megjelentek Ruff feladatkörei. Mint kiderült, sok minden más mellett éppen az egykori politikai elemzőhöz tartozik majd a kormányzati kommunikáció. Így még kevésbé érthető, hogy miért vonta ki magát a digitális felületről.

Budapest, 2026. május 12. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.

Ruff Bálint pályája az óellenzéki, baloldali–liberális politikai köröktől, az SZDSZ és az MSZP környékétől indult. Korábban aktív szerepet vállalt az egykori szocialista Botka László, valamint a baloldali összefogás józsefvárosi polgármester, Pikó András kampányaiban.

2022-ben pedig Magyar Péter elődjénél, a baloldali pártok miniszterelnök-jelöltjénél, Márki-Zay Péternél is bejelentkezett tanácsadóként, azonban az együttműködés nem jött létre.

Ennek ellenére a Bajnai Gordonhoz és köreihez köthető DatAdat telefonos kampányával is összefüggésbe hozható egykori cégén, a Call To Action Hungary Kft.-n keresztül támogatta a hódmezővásárhelyi polgármestert .

Az újabb Fidesz-győzelem után profilt váltott és a Partizán politikai elemzőjeként kezdett dolgozni. A kampányban aztán már látványosan közeledett a Tiszához. Ezt mutatja, hogy tavasszal közös fotót készített a baloldali párt budapesti aktivistáival.

Legutóbb azzal került a hírekbe, hogy közigazgatási államtitkárnak a Telex egyik ügyvédjét, adatvédelmi referensét, Ducsay Zsuzsanna Ágnest kérte fel.

Ruffon kívül egyébként Görög Márta igazságügyminiszternek sincsen közösségi oldala.