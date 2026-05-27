Harmadszor is bebizonyosodott: nem követett el vesztegetést a MOL vezetője Horvátországban

A Horvátország által a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt ellen felhozott vesztegetési vádakat ismét elutasította egy nemzetközi fórum – közölte a vállalat. A döntés szerint nem sikerült bizonyítani a korrupciós állításokat, így a korábbi eljárásokhoz hasonlóan ezúttal is a magyar fél álláspontját erősítették meg.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója

A mostani határozat már a harmadik olyan nemzetközi döntés, amely nem találta megalapozottnak a horvát fél állításait. A svájci legfelsőbb bíróság korábban két alkalommal is elutasította a vádakat, és az Interpol is külön vizsgálat után nem adott helyt a megállapításoknak.

A döntés középpontjában ezúttal is Robert Ježić, a horvát állam egyik kulcstanújának vallomása és annak megbízhatósága állt. A bíróság fenntartásait fogalmazta meg a tanú szavahihetőségével kapcsolatban, és ezzel összefüggésben vizsgálta a korábbi horvát ítéletek alapját is, amelyek részben az ő vallomására épültek.

A mostani döntés ugyanakkor a MOL kártérítési igényét nem fogadta el. A társaság szerint ez a kimenetel precedenst is teremthet a nemzetközi befektetői környezetben, mivel a kereset a Gáz Keretmegállapodás módosításainak megsértéséből eredt, amelyet korábban a horvát kormány hagyott jóvá.

A MOL közölte: a vállalat a döntésből fakadó kötelezettségeknek mindenben eleget tesz, és továbbra is jogkövető módon jár el nemzetközi működése során.