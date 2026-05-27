Orbán Viktor fontos bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

Harmadszor is bebizonyosodott: nem követett el vesztegetést a MOL vezetője Horvátországban

Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy a Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója vesztegetést követett el. Ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat, amelyeket korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság kétszer, valamint az Interpol is elutasított. A mostani határozat középpontjában is a horvát állam kulcstanúja, Robert Jezic szavahihetőségével kapcsolatos fenntartások állnak – derül ki a magyar olaj- és gázipari vállalat szerdai közleményéből.
A Horvátország által a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt ellen felhozott vesztegetési vádakat ismét elutasította egy nemzetközi fórum – közölte a vállalat. A döntés szerint nem sikerült bizonyítani a korrupciós állításokat, így a korábbi eljárásokhoz hasonlóan ezúttal is a magyar fél álláspontját erősítették meg.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója
Fotó: Ladóczki Balázs

A mostani határozat már a harmadik olyan nemzetközi döntés, amely nem találta megalapozottnak a horvát fél állításait. A svájci legfelsőbb bíróság korábban két alkalommal is elutasította a vádakat, és az Interpol is külön vizsgálat után nem adott helyt a megállapításoknak.

A döntés középpontjában ezúttal is Robert Ježić, a horvát állam egyik kulcstanújának vallomása és annak megbízhatósága állt. A bíróság fenntartásait fogalmazta meg a tanú szavahihetőségével kapcsolatban, és ezzel összefüggésben vizsgálta a korábbi horvát ítéletek alapját is, amelyek részben az ő vallomására épültek.

A mostani döntés ugyanakkor a MOL kártérítési igényét nem fogadta el. A társaság szerint ez a kimenetel precedenst is teremthet a nemzetközi befektetői környezetben, mivel a kereset a Gáz Keretmegállapodás módosításainak megsértéséből eredt, amelyet korábban a horvát kormány hagyott jóvá.

A MOL közölte: a vállalat a döntésből fakadó kötelezettségeknek mindenben eleget tesz, és továbbra is jogkövető módon jár el nemzetközi működése során.

 

