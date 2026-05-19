Bukta: hiába pitizik a Momentum Magyar Péternek, a kormányfőt ez hidegen hagyja

Az elsők között állt be Magyar Péter mögé a Momentum, azonban a politikai önfeláldozást nem követi hála a Tisza választási győzelme után. Ennek ellenére tovább igyekszik a Nolimpia mozgalommal feltűnő párt, hiszen egy plakátkampányt is indítottak, hogy tovább keressék a miniszterelnök kegyeit, akit láthatóan mindez hidegen hagy – írta a Magyar Nemzet kedden.

Fekete-Győr András is volt a Momentum elnöke

Korábban megírtuk, a Momentum egykori elnöke, Fekete-Győr András volt a projektmenedzsere a Félmillió fiatal a változásért nevű mozgalomnak, amely

összefogta azokat a tiszapárti influenszereket, akik a kampány során beálltak Magyar Péter mögé.

A szervezet küldetése az volt, hogy politikával eddig nem – életmóddal, autós újságírással, humorral stb. – foglalkozó ismert szereplőket feltűnés nélkül állítsák át Magyar Péter és a Tisza szócsövévé, létrehozva a tiszás propagandahálózatot.

A Momentum önfeláldozása feleslegesnek tűnik

Ennyivel nem elégedett meg Fekete-Győr, a választásokat követően még plakátkampányt is indítottak, nem győztek hálálkodni a Tisza Pártnak, „Gratulálunk a Tiszának! Köszönjük Magyarország! Kezdődjön a rendszerváltás!” – állt plakátjaikon, azonban

Magyar Pétert ez sem hatotta meg, akinek csak a párt korábbi szavazóira volt szüksége, pozíciókat már nem kapott egyetlen momentumos sem.

A lap megjegyzi, a Momentum önfeláldozása politikai szempontból azért volt felesleges, mert a szavazói gyakorlatilag

már a 2024-es európai parlamenti választáson eltűntek. Ugyanis csak 3,7 százalékot gyűjtöttek a voksoláson,

a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt idei eredményei alapján pedig jó eséllyel egy százalék körül teljesített volna a Momentum is, ha elindulnak az országgyűlési választáson.