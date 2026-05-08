pócs jános

Pócs János bejelentést tett a Szőlő utcai ügy kapcsán

Pócs János egy Facebook-videóban azt állította, hogy a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban hozzá ellentétes információk is eljutottak, amelyeket átadott az ügyészségnek.
A politikus a videóban azt mondta, hogy hanganyagok és egyéb anyagok is a birtokába kerültek, amelyek szerinte bűncselekmény gyanúját vetik fel, illetve befolyásolásra utalhatnak. A kijelentések között szerepeltek súlyos állítások is egyes közéleti szereplőkkel kapcsolatban.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2-es számú egyéni választókerületének Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának szolnoki állomásán, a Tiszai Hajósok terén, 2026. március 30-án
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Pócs János szerint az érintett információk alapján egy vallomás megtételét befolyásolhatták, és ezt ő továbbította a hatóságok felé. 

„A Szőlő utca egy nevelője keresett meg azzal az információval, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. Elmondása szerint neki konkrét bizonyítékai vannak arra, hogy B. Sándor a Tisza Párthoz közvetlen köthető személy; annak az ügyvéd barátja, a parlamentbe be nem jutott ellenzéki párt vezetője és egy ismert podcastgyáros nagyon sok millióval, lakással, motiválta őt a terhelő vallomás megtételére” – jelentette ki a Fidesz képviselője. Hozzá tette:

Majd később börtönnel fenyegették, hogyha nem tesz név szerinti terhelő vallomást, akkor nagy bajba fog kerülni. A hozzám személyesen és egyéb módon eljuttatott információ és bizonyíték szerint B. Sándor ennek hatására tett hamis terhelő vallomást politikus személye ellen. 

 

