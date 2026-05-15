Így bánik az új kormány az átadás-átvételi dokumentumokkal

Megtörtént a kormányzati átadás-átvétel. Hetek óta készítették elő a minisztériumokban az iratokat, hogy mindent precízen, pontosan átadjanak a következő miniszternek, a következő kormánynak. A miniszterek felkészülten, precízen érkeztek az iratokkal, amiket átadtak az utódaiknak, megdöbbentő, amit ezután láttunk – mondta el Rétvári Bence a KDNP országgyűlési képviselője rövid videóbejegyzésében pénteken a Magyar-féle működő országról.
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy
az iratokat kivitték az utcára, letették a földre, a kutyapiszokba, a koszba. Miközben Magyar Péter azon keménykedik, hogy micsoda vizsgálatokat fognak indítani ezen iratok alapján, aközben az iratok ott hevernek a nyílt utcán, a mellékutcában a földre, a járda szélére letéve.”
Működő ország: már az indulásnál komolytalan az ígéret
A politikus arra is felhívja a figyelmet, hogy egy nagy nejlonzacskóba pakolgatják egyik autóból a másikba a dokumentumokat, rámutatva:
Hát ez komolytalan, mi több, szánalmas. Ezen keménykedik Magyar Péter?”
Rétvári bejegyzése végén elmondta,
nem lehet komolyan venni bármit attól a kormányzattól, amelyik az első percben így bánik a legfontosabb iratokkal,
az átadás-átvételi dokumentációval. Ők beszélnek egy működő ország kialakításáról, akik ennyire felelőtlenek, akik ennyire komolytalanul bánnak a legfontosabb átadás-átvételi dokumentumokkal.