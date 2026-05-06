Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Papp Zsolt ezt a közösségi oldalán jelentette be – írja az MTI.

Lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, Papp Zsolt, aki ezután az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz (forrás: Facebook/Papp Zsolt)

A NAK vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. A bejegyzés szerint ezek a feladatok teljes embert kívánnak, az új szerepkör még nagyobb felelősséggel jár, ezért távozik a kamara éléről.

Papp Zsoltot a 2024 szeptemberi országos küldöttgyűlés választotta meg az agrárkamara vezetőjévé. Az Országgyűlésbe a Fidesz országos listájáról jutott be, a kormánypártok jelöltjeként egyéniben nem szerzett mandátumot.

A NAK fontos szerepet tölt be a magyar gazdák érdekei védelmében

Az Origo 2024. novemberében készített interjút az akkor frissen megválasztott elnökkel, aki elmondta, hogy hazánk mellett több másik országban is tiltakozik a gazdatársadalom az Európai Bizottság agrárpolitikai tervei ellen, újabb komoly tüntetések vannak kilátásban. Brüsszelben rendre az érintettek feje fölött, a kárukra akarnak meghatározó döntéseket hozni, és ez nagyon nem jó irány, amit a gazdatársadalom nem fog hagyni.

Ezt hangsúlyozta az Origónak adott interjúban Papp Zsolt György azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság a területalapú támogatások elvételére készül, valamint kétes minőségű, Unión kívülről érkező import élelmiszerekkel árasztaná el a piacot.

A leköszönő elnök utódjáról a NAK későbbre ígért tájékoztatást.