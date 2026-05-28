Navracsics Tibor elárulta, kiket tart alkalmasnak a Fidesz miniszterelnök-jelöltjének

Fel kell tenni a kérdést, van-e még életerő a Fideszben – mutatott rá Navracsics Tibor a Köztér adásában. A Magyar Nemzet szemléje szerint a leköszönt miniszter hosszasan beszélt a jobboldal párt megújulásáról és úgy fogalmazott: „alulról fölfelé megy a tisztújítás. Vannak olyan jelek, amelyek azt mondják, hogy igenis van életerő, új emberek lépnek be a csoportokba”.

Navracsics Tibor szerint Orbán Viktor nélkül komoly ellentétek lehetnének a párton belül (Forrás: Facebook)

Kiemelte Orbán Viktor szerepét, aki nélkül komoly ellentétek alakulhatnának ki a párton belül.

Orbán Viktor az integrációs erejével egy közös pont mindenki számára

– húzta alá.

Navracsics Tibor önsorsrontónak nevezte azokat, akik a mai választási rendszerben a Fidesz szétverésére törekednek, aki kilép vagy szakít a párt hagyományaival, és ezáltal kockázatossá teszi a Fidesz politikai jövőjét. Emlékeztetett:

a Fidesz országos választmánya június 13-ra hívta össze a párt tisztújító kongresszusát, de helyi szinten már zajlanak a személycserék.

A politikus szerint a Fidesz megújulásában a tapasztalt polgármesterek, a párt helyi képviselői és a megyei közgyűlési elnökök jelenthetik a biztos pontokat, ők lehetnek a párt aranytartalékai. „Ezek az emberek tehetségesek, rájuk kell bízni a megújulást, ők tudnak hozni új dolgokat” – hangsúlyozta a volt területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor szerint ők a lehetséges miniszterelnök-jelöltek

A jövővel kapcsolatban kifejtette, Cser-Palkovics Andrást és Gulyás Gergelyt el tudná képzelni miniszterelnök-jelöltként 2030-ban, ehhez azonban fel kell sorakozni a pártnak az új jelölt mögé. – Ne legyen árulózás, ne legyen az, hogy ki kivel játszik össze. Még nem kezdődött el, de el fog kezdődni majd a tiszásozás. Tehát ha valaki nem teljesen a szélről és nem abszolút konfrontatívan viszonyul a kormánypárthoz vagy egyes tagjaihoz, akkor elkezdődik, hogy „akkor most miért keresi a Tisza kegyeit?” – mutatott rá Navracsics Tibor. Arról is beszélt, hogy még nem tudni, hogy felszólal-e a Fidesz kongresszusán, de ha szót kap, arról beszélne, hogy a pártnak vissza kellene térnie az 1998-as polgári értékeihez.