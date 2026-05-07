Navracsics Tibor súlyos diagnózist állított fel a Fideszről

Sorsdöntő volt a Néppárt elhagyása

A leköszönő miniszter úgy véli, az Európai Néppártból való kilépés nemcsak külpolitikai, hanem komoly belpolitikai következményekkel is járt.

Szerinte a Fidesz ezzel fokozatosan eltávolodott az európai kereszténydemokrata hagyományoktól, és elveszítette azt a középosztályt, amely korábban stabil hátországot biztosított számára.

Navracsics úgy fogalmazott: ha a párt bent marad a Néppártban, akkor maga a Néppárt sem sodródott volna el olyan messzire az eredeti értékeitől.

Navracsics Tibor azt állítja, hogy a Tisza Párt a kampányában belpolitikai és szakpolitikai kérdéseket tematizált, ami végül győzelemhez vezetett (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

„Jól megsértettük őket”

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a Fidesz ugyan jelentős anyagi támogatást nyújtott a családoknak és a középosztálynak, de közben háttérbe szorultak az értékek és a közösségi kapcsolatok.

Az értékekről viszont elfeledkeztünk, ez bosszulta meg magát a választáson”

– fogalmazott. Hozzátette: az elmúlt években sok társadalmi csoporttal kerültek konfliktusba, és bár az életkörülményeiken javítottak, gyakran hiányzott az a gesztus, amely a közös nemzeti összetartozást erősítette volna.

A volt miniszter szerint a kampány is túlságosan egysíkú lett, miközben a Tisza Párt belpolitikai és szakpolitikai kérdéseket tematizált.

Úgy látja, a Fidesz előtt most az a legfontosabb feladat, hogy visszatérjen a helyi közösségekhez, és újraépítse kapcsolatát a polgári világgal.