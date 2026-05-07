Navracsics Tibor

Navracsics Tibor súlyos diagnózist állított fel a Fideszről

Sorsdöntő hibának nevezte a leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter az Európai Néppártból való kilépést, amely szerinte hozzájárult a Fidesz vereségéhez. Navracsics Tibor úgy látja: hiába javult sokak anyagi helyzete, a párt közben elveszítette kapcsolatát a középosztállyal és az értékalapú politizálással – írta meg a Mandiner.
A Fidesz egyik legnagyobb problémája az volt, hogy eltávolodott attól a polgári világtól, amely egykor a felemelkedését biztosította – erről beszélt Navracsics Tibor a Mandinernek adott nagyinterjújában. A leköszönő miniszter szerint az Európai Néppártból való kilépés sorsdöntő fordulópontot jelentett, amelynek komoly belpolitikai következménye lett. Mint fogalmazott: 

Navracsics Tibor szerint Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának hanyatlása már 2014-ben elkezdődött (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Elvesztettük a középosztályt.” 

2014-ben kezdődött a konfliktus Brüsszellel

Navracsics Tibor szerint Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának hanyatlása már 2014-ben elkezdődött, amikor Budapest nem támogatta Jean-Claude Juncker bizottsági elnöki jelölését. Felidézte: Orbán Viktor azért utasította el Juncker támogatását, mert úgy látta, hogy az Európai Bizottság egyre inkább politikai szereplőként működik. Navracsics szerint ez volt az első nyílt konfrontáció Brüsszellel, amely később egyre mélyebb politikai törésvonalakat eredményezett.

Sorsdöntő volt a Néppárt elhagyása

A leköszönő miniszter úgy véli, az Európai Néppártból való kilépés nemcsak külpolitikai, hanem komoly belpolitikai következményekkel is járt.

Szerinte a Fidesz ezzel fokozatosan eltávolodott az európai kereszténydemokrata hagyományoktól, és elveszítette azt a középosztályt, amely korábban stabil hátországot biztosított számára.

 Navracsics úgy fogalmazott: ha a párt bent marad a Néppártban, akkor maga a Néppárt sem sodródott volna el olyan messzire az eredeti értékeitől.

Navracsics Tibor azt állítja, hogy a Tisza Párt a kampányában belpolitikai és szakpolitikai kérdéseket tematizált, ami végül győzelemhez vezetett (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

„Jól megsértettük őket”

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a Fidesz ugyan jelentős anyagi támogatást nyújtott a családoknak és a középosztálynak, de közben háttérbe szorultak az értékek és a közösségi kapcsolatok.

Az értékekről viszont elfeledkeztünk, ez bosszulta meg magát a választáson”

 – fogalmazott. Hozzátette: az elmúlt években sok társadalmi csoporttal kerültek konfliktusba, és bár az életkörülményeiken javítottak, gyakran hiányzott az a gesztus, amely a közös nemzeti összetartozást erősítette volna.

A volt miniszter szerint a kampány is túlságosan egysíkú lett, miközben a Tisza Párt belpolitikai és szakpolitikai kérdéseket tematizált. 

Úgy látja, a Fidesz előtt most az a legfontosabb feladat, hogy visszatérjen a helyi közösségekhez, és újraépítse kapcsolatát a polgári világgal.

