Navracsics Tibor súlyos diagnózist állított fel a Fideszről

A Fidesz egyik legnagyobb problémája az volt, hogy eltávolodott attól a polgári világtól, amely egykor a felemelkedését biztosította – erről beszélt Navracsics Tibor a Mandinernek adott nagyinterjújában. A leköszönő miniszter szerint az Európai Néppártból való kilépés sorsdöntő fordulópontot jelentett, amelynek komoly belpolitikai következménye lett. Mint fogalmazott:
Elvesztettük a középosztályt.”
2014-ben kezdődött a konfliktus Brüsszellel
Navracsics Tibor szerint Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának hanyatlása már 2014-ben elkezdődött, amikor Budapest nem támogatta Jean-Claude Juncker bizottsági elnöki jelölését. Felidézte: Orbán Viktor azért utasította el Juncker támogatását, mert úgy látta, hogy az Európai Bizottság egyre inkább politikai szereplőként működik. Navracsics szerint ez volt az első nyílt konfrontáció Brüsszellel, amely később egyre mélyebb politikai törésvonalakat eredményezett.
Sorsdöntő volt a Néppárt elhagyása
A leköszönő miniszter úgy véli, az Európai Néppártból való kilépés nemcsak külpolitikai, hanem komoly belpolitikai következményekkel is járt.
Szerinte a Fidesz ezzel fokozatosan eltávolodott az európai kereszténydemokrata hagyományoktól, és elveszítette azt a középosztályt, amely korábban stabil hátországot biztosított számára.
Navracsics úgy fogalmazott: ha a párt bent marad a Néppártban, akkor maga a Néppárt sem sodródott volna el olyan messzire az eredeti értékeitől.
„Jól megsértettük őket”
Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a Fidesz ugyan jelentős anyagi támogatást nyújtott a családoknak és a középosztálynak, de közben háttérbe szorultak az értékek és a közösségi kapcsolatok.
Az értékekről viszont elfeledkeztünk, ez bosszulta meg magát a választáson”
– fogalmazott. Hozzátette: az elmúlt években sok társadalmi csoporttal kerültek konfliktusba, és bár az életkörülményeiken javítottak, gyakran hiányzott az a gesztus, amely a közös nemzeti összetartozást erősítette volna.
A volt miniszter szerint a kampány is túlságosan egysíkú lett, miközben a Tisza Párt belpolitikai és szakpolitikai kérdéseket tematizált.
Úgy látja, a Fidesz előtt most az a legfontosabb feladat, hogy visszatérjen a helyi közösségekhez, és újraépítse kapcsolatát a polgári világgal.