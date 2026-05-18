Ismét hazugságon kapták Magyar Pétert

„A kőolaj világpiaci ára pont, hogy kb. ugyanannyi, mint márciusban, amikor Ön azt a kijelentését tette, hogy legyen 480 forint az üzemanyagár. Azóta a forint erősödött, és ugye számunkra Magyarországon ez a lényeg” – mondta el a Facebookon közzétett videójában Szűcs Gábor.

A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte,

miniszterelnök úr, pontosan tudjuk, hogy azt követelte, legyen 480 forint az üzemanyagár. Tessék bevezetni a benzinárstopot 480 forinton. Ellenzékből sokkal könnyebb követelőzni, és sokkal könnyebb olyan igényeket megfogalmazni, amiről még ön is tudja, hogy nem megvalósítható.

Magyar Péter a sajtótájékoztató során kínos magyarázkodásba kezdett a közösségi médiában márciusban közzétett bejegyzéséről, amelyben a 480 forintos benzinárstop visszavezetését követelte. A miniszterelnök ugyanakkor most azt állította, nem a visszavezetést támogatta. A most is nyilvános bejegyzésében, márciusban ugyanakkor Magyar még azt írta,

elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!

A Hír TV kérdésére válaszolva a miniszterelnök elmondta, a 480-as ígéret azért nem tartható most, mert a kőolaj világpiaci ára az elmúlt időszakban megduplázódott.