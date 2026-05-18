Ismét hazugságon kapták Magyar Pétert

A HírTV újságírójának kérdésére válaszolva Magyar Péter a kőolaj világpiaci árának növekedésével indokolta, hogy miért nem lehet visszavezetni a 480 forintos benzinárat. A valóság azonban egy teljesen más képet mutat.
„A kőolaj világpiaci ára pont, hogy kb. ugyanannyi, mint márciusban, amikor Ön azt a kijelentését tette, hogy legyen 480 forint az üzemanyagár. Azóta a forint erősödött, és ugye számunkra Magyarországon ez a lényeg” – mondta el a Facebookon közzétett videójában Szűcs Gábor.

Budapest, 2026. március 6. Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapítója beszédet mond a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel, a Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt 2026. március 6-án. MTI/Illyés Tibor
A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, 

miniszterelnök úr, pontosan tudjuk, hogy azt követelte, legyen 480 forint az üzemanyagár. Tessék bevezetni a benzinárstopot 480 forinton. Ellenzékből sokkal könnyebb követelőzni, és sokkal könnyebb olyan igényeket megfogalmazni, amiről még ön is tudja, hogy nem megvalósítható. 

Magyar Péter a sajtótájékoztató során kínos magyarázkodásba kezdett a közösségi médiában márciusban közzétett bejegyzéséről, amelyben a 480 forintos benzinárstop visszavezetését követelte. A miniszterelnök ugyanakkor most azt állította, nem a visszavezetést támogatta. A most is nyilvános bejegyzésében, márciusban ugyanakkor Magyar még azt írta,

elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!

A Hír TV kérdésére válaszolva a miniszterelnök elmondta, a 480-as ígéret azért nem tartható most, mert a kőolaj világpiaci ára az elmúlt időszakban megduplázódott. 

 

