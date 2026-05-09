Nem üres az államkassza, minden adott a Tisza ígéreteinek végrehajtásához

Nagyon komoly nemzetépítési munkálatokat követően veheti át az államkasszát a Fidesztől a Tisza Párt, amely széles mozgásteret ad a következő kormánynak ahhoz, hogy végrehajtsa a választási kampányban megígért jóléti intézkedéseket − derül ki az Ellenpont cikkéből.

A leendő Tisza-kormánynak lesz mozgástere az ígéretek betartására, ami leginkább politikai szándék

Fotó: Németh András Péter

Tényszerűen néhány felsorolás, miért nagy a mozgástér

Az elmúlt másfél évtizedben majdnem háromszorosára nőtt a GDP,

a foglalkoztatás 62,5 százalékról 80,2 százalékra emelkedett, a munkanélküliség 11,4 százalékról 4,4 százalékra csökkent.

Óriási mértékben, közel négyszeresére nőtt az átlagbér, és a minimálbér is. Ez reálértéken számítva is kétszeres emelkedést jelent.

Eközben az állami vagyon kétszeresére nőtt, az Orbán-kormány visszavásárolta a baloldali kormányok alatt privatizált vagyont.

Az elmúlt 16 évben három nagy gazdasági világválság is volt, az Orbán-kormány azonban ezeket mindig úgy kezelte, hogy soha nem vezetett be megszorításokat. Mindehhez egy konszolidált államadósság-pálya kapcsolódik. A Tisza programja több meglévő támogatás megtartását vagy bővítését ígéri, köztük a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatásokat, a rezsicsökkentés átalakított formáját és az egészségügyi többletforrásokat. Bár a Tisza ígéreteinek megvalósítása jelentős, évi több ezermilliárd forintos többletforrást igényelne, de ennek gazdasági feltételei adottak, így a kérdés valójában csak a politikai akarat.

Egyet érdemes a Tisza ígéreteiből is kiemelni. A gazdasági és adópolitikai fejezet fő tézise a Tisza szerint az, hogy a mediánbér alatti jövedelmeket kisebb adóteherrel kell sújtani, a minimálbér adóját pedig 15 százalékról 9 százalékra kell csökkenteni. A párt azt is állítja, hogy

"semmilyen munkabért terhelő adót" nem emelne,

miközben a költségvetési egyensúlyt a korrupció és a túlárazott közbeszerzések visszaszorításával érné el,

és 3 százalék alá vinné a költségvetési hiányt,

valamint áfamentességet garantálnának a gyógyszerekre,

az egészséges élelmiszerekre és a tűzifára pedig 5 százalékos áfát ígérnek.

Vagyis egyszerűen összefoglalva: úgy vállal jelentős adócsökkentést a Tisza Párt, hogy emellé nem tervez más területeken többletadókat beszedni.

Érdemes megjegyezni még az Ellenpont szerint, hogy az Eurostat idősoros növekedési adatai szerint Magyarország bővülésének üteme jelentősen meghaladta az uniós átlagot: 2010-hez képest a rendelkezésre álló legfrissebb, 2025-ös adatok szerint 40,8 százalék volt a magyar gazdaság kumulált növekedési üteme, míg az Unió 27 tagállamának csupán 22,75 százalék.