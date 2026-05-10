Nem vállal újabb parlamenti ciklust Németh Szilárd

A politikus elköszönt az Országgyűléstől, ahol csaknem két évtizeden át dolgozott. Németh Szilárd ugyanis nem vállal újabb parlamenti ciklust.
Nem ül be az új Országgyűlésbe Németh Szilárd, aki közösségi oldalán bejegyzésben búcsúzott a parlamenti munkától. A politikus csaknem két évtizedes országgyűlési szolgálat után köszönte meg a választók bizalmát, támogatóinak segítségét, valamint családja kitartását.
Bejegyzésében hangsúlyozta: hálás a Jóistennek azért, hogy hosszú éveken át szolgálhatta Magyarországot és a magyar nemzetet a Országgyűlés falai között.
Külön köszönetet mondott azoknak a magyar embereknek, akik szavazatukkal és támogatásukkal lehetővé tették politikai pályafutását.
Üzenetében név szerint is megemlítette
Kövér Lászlót és Orbán Viktort.
