Batthyány Lajos örökmécsesénél tisztelgett a Fidesz-frakció

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően a képviselők néma főhajtással tisztelegtek Batthyány Lajos emléke előtt.

A bejegyzése szerint a Fidesz-frakció régi hagyománya, hogy minden képviselő egy szál virágot helyez el a Batthyány-örökmécsesnél.

A posztban úgy fogalmazott: „A haza ügye szolgálat”, amelyet Batthyány Lajos „élete utolsó órájában is hűen teljesített”. Hozzátette:

kitartása és becsülete ma is utat mutat.

A bejegyzés végén a Szentkirályi azt írta: „Tartsatok velünk, ránk számíthattok!”