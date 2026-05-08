Batthyány Lajos örökmécsesénél tisztelgett a Fidesz-frakció

Az Országgyűlés alakuló ülése előtt a Fidesz-frakció tagjai néma főhajtással tisztelegtek Batthyány Lajos emléke előtt. A kormánypárti képviselők egy-egy szál virágot helyeztek el a Batthyány-örökmécsesnél.
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően a képviselők néma főhajtással tisztelegtek Batthyány Lajos emléke előtt.
A bejegyzése szerint a Fidesz-frakció régi hagyománya, hogy minden képviselő egy szál virágot helyez el a Batthyány-örökmécsesnél.
A posztban úgy fogalmazott: „A haza ügye szolgálat”, amelyet Batthyány Lajos „élete utolsó órájában is hűen teljesített”. Hozzátette:
kitartása és becsülete ma is utat mutat.
A bejegyzés végén a Szentkirályi azt írta: „Tartsatok velünk, ránk számíthattok!”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!