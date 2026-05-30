Német közmédia: Az uniós pénzek felszabadítása nem automatikus, Magyarországnak súlyos feltételeket kell teljesítenie

A német közmédia egy kifejezetten szkeptikus cikkben számolt be Ursula von der Leyen és Magyar Péter találkozójáról - írja a Tűzfalcsoport szombati cikkében.

A Tagesschau cszerint az eddig politikai alapon blokkolt uniós pénzeket nem kapja meg automatikusan Magyarország. "Jelenleg az uniós források kifizetése jelentős bizonytalansággal terhelt, és ez nem csupán Brüsszel óvatossága miatt van így, hanem azért, mert Magyarországnak még bizonyítania kell a változást. A magyar adófizetőknek pedig joguk van tudni a 10 milliárd euró sem garantált" - emeli ki a lap.

A Bizottság 27 úgynevezett „szuper-mérföldkövet” határozott meg, amelyek között szerepel a bírói függetlenség teljes helyreállítása, erős korrupcióellenes mechanizmusok és átlátható közbeszerzések. "Ezek nem kis feladat egy olyan országban, ahol évtizedekig épült ki a klientúra. Magyar pártja, a Tisza múlt héten benyújtott egy alkotmánymódosítást, de ez még csak az első lépés. A valódi változás évekig is eltarthat, vagy el is maradhat" - olvasható a német hírportálon. Hozzáteszik, hogy

a helyzet különösen aggasztó, mert a befagyasztott források a következő hónapokban lejárhatnak. Ha nem sikerül időben megállapodni, Magyarország véglegesen elesik ezektől a milliárdoktól.

Magyar Péter vonattal érkezett haza Bécsből a három napos miniszterelnöki útjáról.

Fotó: Forrás: Facebook/Magyar Péter

Szerintük Magyar most ezért is siet, mert a magyar államháztartás stabilizációja nagyrészt ettől függ. "De a sietségben született megállapodások ritkán hozzák meg a kívánt eredményt – különösen, ha a magyar oldal még nem teljesítette az összes feltételt" - kommentálják némileg fenyegető hangvétellel az új kormány igyekezetét.

Felteszik a kérdést, hogy mi történik, ha a Bizottság nemet mond, vagy csak részleges kifizetést engedélyez? Úgy látják, a magyar gazdaság továbbra is gyenge, az államadósság magas, és a befektetők bizalma még nem tért vissza teljesen.

Mint ismert, Magyarország új miniszterelnöke pénteken próbálkozott be Ursula von der Leyennél, hátha meg tudja szerezni az Orbán Viktor idején politikai okokból befagyasztott uniós forrásokat. A közös sajtótájékoztatót követően azt állította, hogy már meg is állapodtak a kérdésben, csakhogy gyorsan kiderült, szó sincs erről, egyelőre csak egy kötelezettségvállalási listát fogadtak el a felek.