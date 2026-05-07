Németh Balázs: Álhír, hogy nincs jó állapotban a magyar gazdaság

A Fidesz frakciószóvivője cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek arról szólnak, hogy egy csődben lévő országot adna át a leköszönő kormány. Németh Balázs a friss hírekre hivatkozva jelezte, hogy Magyar Péter kampányában folyamatoson valótlanságokat állított.
Németh Balázs közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss információk szerint nőtt a boltok forgalma, beindult az ipari termelés és megugrottak a lakásépítések.
Mondhat bárki bármit, hazudhat bárki bármit, nem igaz, hogy ne lenne jó állapotban a magyar gazdaság”
– számolt be róla a frakciószóvivő.
Németh Balázs szerint Magyarország büszke lehet az elmúlt 16 év gazdasági teljesítményére, valamint helytállt a legutóbbi 4 évben is, amikor a háború blokkolta Európa gazdaságát.
Rámutatott:
Így adjuk át a kormányzás lehetőségét a Tisza Pártnak, meglátjuk, hogy ők mire lesznek képesek.”
