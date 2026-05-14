Putyin tehetetlen; olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

Brutális adatok érkeztek: a lakosság 99 százalékának már a vérében van a gyilkos vegyület

németh balázs

A nagy európai átverés így szakad rá a magyarokra is

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Mindenki átver mindenkit: a tagállamok a Bizottságot, a Bizottság a tagállamokat, a politikusok az újságírókat, a liberális média pedig az európai embereket, köztük a magyar választókat is. Rekordszintre emelkedett az orosz földgáz behozatal Európában, ennek meglesz a következménye – írta Németh Balázs a Fidesz frakcióvezető-helyettese csütörtökön.
Tudom, hogy most minden szép és jó. Itthon is és az unióban is. Az sem baj, ha fotókon hamisítja a valóságot az MTI és komoly illúzióim így nincsenek, hogy érdemes felhívni a figyelmet egy tegnapi hírre – írta Németh Balázs a Fidesz frakcióvezető-helyettese csütörtökön Facebook oldalán.

Németh Balázs: Rekordszinten az EU-s orosz földgázvásárlás
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy

  • rekordszintre emelkedett az Európai Unió orosz cseppfolyósított földgáz behozatala az idei első negyedévben egy amerikai kutatóintézet adatai szerint. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium.
  • az EU orosz LNG-behozatala 16 százalékkal nőtt a tavalyi első negyedévhez képest, ami a legmagasabb szint 2022, a háború kezdete óta
  • Oroszország továbbra is az EU második legnagyobb LNG-beszállítója, miközben az uniós Bizottság azt erőlteti, hogy 2027-ig meg kell szüntetni az orosz gázimportot.

Ilyenkor kiderül, hogy mindenki átver mindenkit:

a tagállamok a Bizottságot, a Bizottság a tagállamokat, a politikusok az újságírókat, a liberális média pedig az európai embereket, köztük a magyar választókat is

– tette hozzá, rámutatva, hogy valójában az történik, hogy az orosz gáz harmadik országokon magasabb áron jut Európába, ami szerinte arra vezet, hogy a jövőben

tovább romlik az európai gazdaság versenyképessége, ami munkanélküliséget okoz és drágább rezsit.

 

Ez jön most! További jó mulatást mindenkinek!”

– zárta bejegyzését a képviselő.

