Németh Balázs: Tudjuk, mit jelent, ha egy liberális politikus azt mondja, „nehéz időszak jön”

„Sajnos a Tisza Párt első valódi munkanapján sem változott a helyzet, folyamatosan valótlanságokat állítanak” – közölte Német Balázs fideszes képviselő Kapitány István gazdasági miniszterjelölt első parlamenti bizottsági meghallgatása után.

Fotó: Németh Balázs

A közösségi oldalára feltöltött videójában a fideszes képviselő tájékoztatott:

Az imént be voltam Kapitány István miniszterjelölti meghallgatásán, ahol többek között arról beszélt, hogy nagy baj van a magyar gazdasággal, nem növekszik, miközben pontosan tudjuk a múlt heti adatok alapján, hogy az uniós dobogón van a magyar GDP-növekedés.

Hozzátette: az pedig már a színtiszta hazugság kategóriába tartozik, hogy Kapitány István szerint az energiaszegénység óriási gondot jelent Magyarországon.

A valóság a tiszás állítással szemben

Ehhez képest – világított rá Német Balázs – a helyzet az, hogy a több mint tíz éve érvényben lévő rezsicsökkentésnek köszönhetően

az energiaszegénységgel kapcsolatos mutatók a legalacsonyabbak között vannak nálunk egész Európában, az egész Európai Unióban.

Videójában kiemelte, hogy Kapitány István azt is mondta: nehéz időszak jön.

Tudjuk, hogy a liberális nyelvezet szerint ez mit jelent: azt, hogy jönnek a megszorítások

– mutatott rá Német Balázs.