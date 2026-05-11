Németh Balázs: Tudjuk, mit jelent, ha egy liberális politikus azt mondja, „nehéz időszak jön”

A tények elferdítésével készíti fel szavazóit a várható megszorításokra a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje Németh Balázs fideszes képviselő szerint. A képviselő bent járt Kapitány István miniszterjelölti meghallgatásán, ahol a Tisza jelöltje többek között arról beszélt, hogy nagy baj van a magyar gazdasággal.
„Sajnos a Tisza Párt első valódi munkanapján sem változott a helyzet, folyamatosan valótlanságokat állítanak” – közölte Német Balázs fideszes képviselő Kapitány István gazdasági miniszterjelölt első parlamenti bizottsági meghallgatása után. 

Németh Balázs, Tisza Párt, Kapitány István
Fotó: Németh Balázs

A közösségi oldalára feltöltött videójában a fideszes képviselő tájékoztatott: 

Az imént be voltam Kapitány István miniszterjelölti meghallgatásán, ahol többek között arról beszélt, hogy nagy baj van a magyar gazdasággal, nem növekszik, miközben pontosan tudjuk a múlt heti adatok alapján, hogy az uniós dobogón van a magyar GDP-növekedés.

Hozzátette: az pedig már a színtiszta hazugság kategóriába tartozik, hogy Kapitány István szerint az energiaszegénység óriási gondot jelent Magyarországon. 

 

A valóság a tiszás állítással szemben

Ehhez képest – világított rá Német Balázs – a helyzet az, hogy a több mint tíz éve érvényben lévő rezsicsökkentésnek köszönhetően 

az energiaszegénységgel kapcsolatos mutatók a legalacsonyabbak között vannak nálunk egész Európában, az egész Európai Unióban. 

Videójában kiemelte, hogy Kapitány István azt is mondta: nehéz időszak jön. 

Tudjuk, hogy a liberális nyelvezet szerint ez mit jelent: azt, hogy jönnek a megszorítások

–  mutatott rá Német Balázs.

@nemeth.balazs.vagyok #magyarpolitika #fidesz #parlament #fideszfrakcio

 

